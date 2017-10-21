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У Львові прооперували волинського атовця

У Львові прооперували волинського атовця
Львівські кардіохірурги допомогли воїну з Ковеля усунути складну ваду серця. Війна спровокувала у 28-річного Михайла Ярмоли загострення загрозливої для життя недуги.

Про це повідомляє NTA.

Волонтери шукали порятунок у різних клініках. Бійця бралися оперувати, це вартувало б чималих грошей: від 60 до 100 тисяч гривень.

Львівські спеціалісти провели втручання на серці безкоштовно, витрати були лише на розхідні матеріали. Вже завтра воїна готові виписати додому.


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Теги: операція, лікарі
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