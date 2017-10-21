У Львові прооперували волинського атовця

Михайла Ярмоли загострення загрозливої для життя недуги.



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Волонтери шукали порятунок у різних клініках. Бійця бралися оперувати, це вартувало б чималих грошей: від 60 до 100 тисяч гривень.



Львівські спеціалісти провели втручання на серці безкоштовно, витрати були лише на розхідні матеріали. Вже завтра воїна готові виписати додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львівські кардіохірурги допомогли воїну з Ковеля усунути складну ваду серця. Війна спровокувала у 28-річногозагострення загрозливої для життя недуги.Про це повідомляє NTA Волонтери шукали порятунок у різних клініках. Бійця бралися оперувати, це вартувало б чималих грошей: від 60 до 100 тисяч гривень.Львівські спеціалісти провели втручання на серці безкоштовно, витрати були лише на розхідні матеріали. Вже завтра воїна готові виписати додому.

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