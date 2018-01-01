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Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»

Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Для затвердження директора комунального підприємства «Луцькі ринки» організували «конкурс без конкуренції».

Про це повідомляє Перший із посиланням на Sfera-TV.

Серед претендентів була лише одна людина - Ігор Корольчук. Екс-голова Шацької районної адміністрації, екс-очільник Волинської федерації боксу, працівник компанії «Укрнафта» і Львівської залізниці – в Ігоря Корольчука чималий досвід специфічного антикризового менеджменту.

Під час засідання конкурсної комісії Луцької міської ради він розповів свою «передвиборчу», так би мовити, програму і додав, що це його «скандальна місія».



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Теги: Ігор Корольчук, Луцькі ринки
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