Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»





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Серед претендентів була лише одна людина - Ігор Корольчук. Екс-голова Шацької районної адміністрації, екс-очільник Волинської федерації боксу, працівник компанії «Укрнафта» і Львівської залізниці – в Ігоря Корольчука чималий досвід специфічного антикризового менеджменту.



Під час засідання конкурсної комісії Луцької міської ради він розповів свою «передвиборчу», так би мовити, програму і додав, що це його «скандальна місія».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для затвердження директора комунального підприємства «Луцькі ринки» організували «конкурс без конкуренції».Про це повідомляє Перший із посиланням на Sfera-TV.Серед претендентів була лише одна людина -. Екс-голова Шацької районної адміністрації, екс-очільник Волинської федерації боксу, працівник компанії «Укрнафта» і Львівської залізниці – в Ігоря Корольчука чималий досвід специфічного антикризового менеджменту.Під час засідання конкурсної комісії Луцької міської ради він розповів свою «передвиборчу», так би мовити, програму і додав, що це його «скандальна місія».

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