Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
Для затвердження директора комунального підприємства «Луцькі ринки» організували «конкурс без конкуренції».
Про це повідомляє Перший із посиланням на Sfera-TV.
Серед претендентів була лише одна людина - Ігор Корольчук. Екс-голова Шацької районної адміністрації, екс-очільник Волинської федерації боксу, працівник компанії «Укрнафта» і Львівської залізниці – в Ігоря Корольчука чималий досвід специфічного антикризового менеджменту.
Під час засідання конкурсної комісії Луцької міської ради він розповів свою «передвиборчу», так би мовити, програму і додав, що це його «скандальна місія».
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Про це повідомляє Перший із посиланням на Sfera-TV.
Серед претендентів була лише одна людина - Ігор Корольчук. Екс-голова Шацької районної адміністрації, екс-очільник Волинської федерації боксу, працівник компанії «Укрнафта» і Львівської залізниці – в Ігоря Корольчука чималий досвід специфічного антикризового менеджменту.
Під час засідання конкурсної комісії Луцької міської ради він розповів свою «передвиборчу», так би мовити, програму і додав, що це його «скандальна місія».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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