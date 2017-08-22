Тисяча волинян пішли до армії за контрактом





Про це повідомляє



А цього року понад півтори сотні чоловіків пішли на військову службу за контрактом.



Це високий показник, – розповідає офіцер відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату Олександр Петрюк.



Він стверджує: контрактникам держава гарантує стабільне грошове забезпечення, збереження робочого місця і середньої зарплати, безплатне медичне обслуговування й пільговий відпочинок у санаторіях Міноборони із членами сімей.



Тим бійцям, хто брав участь в АТО, компенсується 75 відсотків витрат на комунальні послуги. Їх діти користуються першочерговим правом на вступ у дошкільні і вищі навчальні заклади.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже тисяча волинян упродовж минулого року уклали контракт зі Збройними силами України.Про це повідомляє ВРД НСТУ А цього року понад півтори сотні чоловіків пішли на військову службу за контрактом.Це високий показник, – розповідає офіцер відділу комплектування та призову обласного військового комісаріатуВін стверджує: контрактникам держава гарантує стабільне грошове забезпечення, збереження робочого місця і середньої зарплати, безплатне медичне обслуговування й пільговий відпочинок у санаторіях Міноборони із членами сімей.Тим бійцям, хто брав участь в АТО, компенсується 75 відсотків витрат на комунальні послуги. Їх діти користуються першочерговим правом на вступ у дошкільні і вищі навчальні заклади.

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