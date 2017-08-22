вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тисяча волинян пішли до армії за контрактом

Тисяча волинян пішли до армії за контрактом
Майже тисяча волинян упродовж минулого року уклали контракт зі Збройними силами України.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

А цього року понад півтори сотні чоловіків пішли на військову службу за контрактом.

Це високий показник, – розповідає офіцер відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату Олександр Петрюк.

Він стверджує: контрактникам держава гарантує стабільне грошове забезпечення, збереження робочого місця і середньої зарплати, безплатне медичне обслуговування й пільговий відпочинок у санаторіях Міноборони із членами сімей.

Тим бійцям, хто брав участь в АТО, компенсується 75 відсотків витрат на комунальні послуги. Їх діти користуються першочерговим правом на вступ у дошкільні і вищі навчальні заклади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тисяча волинян пішли до армії за контрактом
Сьогодні, 03:05
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч
Сьогодні, 00:56
Лучани за день зареєстрували у ЦНАПі 3 котів і 3 собак
Сьогодні, 00:24
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині на вишкіл зберуть 170 військових резервістів На Волині на вишкіл зберуть 170 військових резервістів
22 лютий, 21:33
Нардеп: Над Волинню літали російські розвідники Нардеп: Над Волинню літали російські розвідники
22 серпень, 2017, 05:12
Гунчик невдоволений ремонтом казарм для танкістів Гунчик невдоволений ремонтом казарм для танкістів
14 липень, 2017, 20:30
Готують казарми для волинських бійців, які повернуться з АТО Готують казарми для волинських бійців, які повернуться з АТО
11 липень, 2017, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
15 березень, 17:20
 1
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
15 березень, 13:26
 1
15 березня на Волині: гортаючи календар
15 березень, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8