Тисяча волинян пішли до армії за контрактом
Сьогодні, 03:05
Майже тисяча волинян упродовж минулого року уклали контракт зі Збройними силами України.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
А цього року понад півтори сотні чоловіків пішли на військову службу за контрактом.
Це високий показник, – розповідає офіцер відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату Олександр Петрюк.
Він стверджує: контрактникам держава гарантує стабільне грошове забезпечення, збереження робочого місця і середньої зарплати, безплатне медичне обслуговування й пільговий відпочинок у санаторіях Міноборони із членами сімей.
Тим бійцям, хто брав участь в АТО, компенсується 75 відсотків витрат на комунальні послуги. Їх діти користуються першочерговим правом на вступ у дошкільні і вищі навчальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
А цього року понад півтори сотні чоловіків пішли на військову службу за контрактом.
Це високий показник, – розповідає офіцер відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату Олександр Петрюк.
Він стверджує: контрактникам держава гарантує стабільне грошове забезпечення, збереження робочого місця і середньої зарплати, безплатне медичне обслуговування й пільговий відпочинок у санаторіях Міноборони із членами сімей.
Тим бійцям, хто брав участь в АТО, компенсується 75 відсотків витрат на комунальні послуги. Їх діти користуються першочерговим правом на вступ у дошкільні і вищі навчальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тисяча волинян пішли до армії за контрактом
Сьогодні, 03:05
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч
Сьогодні, 00:56
Лучани за день зареєстрували у ЦНАПі 3 котів і 3 собак
Сьогодні, 00:24
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00