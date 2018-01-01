На міжнародній виставці в Тунісі покажуть унікальний дрон школяра з Волині

Микола Свереда презентуватиме свій винахід у галузі технічних наук на міжнародній виставці в Тунісі.



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Троє юних науковців України відлктіли до Тунісу на Міжнародну виставку «Ай ту фест». Серед тих, хто презентуватиме свої винаходи в галузі технічних наук – волинянин Микола Свереда, слухач Малої Академії Наук.



«У дитинстві я любив все ламати, зараз люблю все ремонтувати і створювати. Це цікаво, мені це подобається. Це моє. Я буду презентувати свій передостанній проект, це – технологія використання БПЛА для пошуку теплових втрат. Це дрон, обладнаний тепловізором для пошуку теплових втрат будівель не великій висоті, щоб полегшити життя різним працівникам, таким як альпіністи, які виконують цю небезпечну роботу. Такий метод набагато простіший, дешевший, не несе ризику для життя, а також ефективніший» – розповів слухач відділення технічних наук МАН Микола Свереда.



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