Як на Волині малечу навчають шрифту Брайля

Юлія Мельник може читати і звичайні книжки, але через постійне напруження очей зір почав падати.



Батьки дівчинки вирішили навчити її рельєфно-крапковому шрифту, - повідомляє



Мама Валентина диктує, а десятирічна Юля пише шрифтом Брайля. Опановує його лише півроку. За допомогою спеціального трафарету із клітинками, у яких 6 крапок, Юля проколює букви.



Тато Юрій Мельник вважає, що шрифт Брайля полегшить дочці подальше навчання. Бо аудіокниг багато, але щоб вивчати, наприклад, точні дисципліни, потрібна література, яку незрячі могли б читати.



Десятирічна Юлія читає художню літературу. Розповідає, що має три дитячі книги шрифтом Брайля. «Івасикове Різдво» – цю книгу надрукували у Студії друку шрифтом Брайля у Луцьку. Тут працює редактором Юрій Мельник.



Він розповідає: кожна літера – це певна кількість крапок. Наприклад букву «А» позначає одна верхня крапка. На спеціальному принтері сторінка друкується кілька секунд. Надрукувати один примірник коштує приблизно півтисячі гривень. Книги, видрукувані на цьому принтері, громадська організація незрячих розповсюджує по бібліотеках Волині безплатно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шрифт Брайля – один з небагатьох шляхів для незрячих бути грамотним. Десятирічна лучанкаможе читати і звичайні книжки, але через постійне напруження очей зір почав падати.Батьки дівчинки вирішили навчити її рельєфно-крапковому шрифту, - повідомляє ВРД НСТУ Мамадиктує, а десятирічна Юля пише шрифтом Брайля. Опановує його лише півроку. За допомогою спеціального трафарету із клітинками, у яких 6 крапок, Юля проколює букви.Татовважає, що шрифт Брайля полегшить дочці подальше навчання. Бо аудіокниг багато, але щоб вивчати, наприклад, точні дисципліни, потрібна література, яку незрячі могли б читати.Десятирічна Юлія читає художню літературу. Розповідає, що має три дитячі книги шрифтом Брайля. «Івасикове Різдво» – цю книгу надрукували у Студії друку шрифтом Брайля у Луцьку. Тут працює редактором Юрій Мельник.Він розповідає: кожна літера – це певна кількість крапок. Наприклад букву «А» позначає одна верхня крапка. На спеціальному принтері сторінка друкується кілька секунд. Надрукувати один примірник коштує приблизно півтисячі гривень. Книги, видрукувані на цьому принтері, громадська організація незрячих розповсюджує по бібліотеках Волині безплатно.

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