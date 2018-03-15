Юнак убив кохану і сховав тіло у валізі

Чан Тунг-Кай вбив свою дівчину у номері готелю, а тіло сховав у валізі.



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Згідно із записами з камер відеоспостереження, пара заселилася у готель у Тайбеї вночі 27 лютого. Вранці Чан вийшов з номеру один, взявши з собою невелику рожеву валізу і поклавши зверху трохи сумок.



Родичі Пун оголосили її зниклою безвісти лише 5 березня. А тіло дівчини було знайдено ще через вісім днів.



Поліція вважає, що Чан задушив свою кохану, використовуючи подушку у готельному номері, і повернувся у Гонконг у той самий день. Спочатку молоду людину заарештували за крадіжку, коли він здійснював покупки з банківської карти загиблої. Після цього Чан зізнався у вбивстві і розповів, де знаходиться тіло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Тайвані 19-річнийвбив свою дівчину у номері готелю, а тіло сховав у валізі.Про це повідомляють Факти ICTV Згідно із записами з камер відеоспостереження, пара заселилася у готель у Тайбеї вночі 27 лютого. Вранці Чан вийшов з номеру один, взявши з собою невелику рожеву валізу і поклавши зверху трохи сумок.Родичіоголосили її зниклою безвісти лише 5 березня. А тіло дівчини було знайдено ще через вісім днів.Поліція вважає, що Чан задушив свою кохану, використовуючи подушку у готельному номері, і повернувся у Гонконг у той самий день. Спочатку молоду людину заарештували за крадіжку, коли він здійснював покупки з банківської карти загиблої. Після цього Чан зізнався у вбивстві і розповів, де знаходиться тіло.

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