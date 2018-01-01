Без конкурсу і тестів: небезпека нової ініціативи щодо школярів





Такі зміни пропонує Міністерство освіти, - повідомляє



Фахівці розробили відповідний проект порядку зарахування та відрахування учнів. Поки що він – на стадії обговорення. Однак ініціатива вже спричинила хвилю занепокоєння як серед батьків, так і серед освітян.



Софійці – сім років. Торік батьки вже водили дівчинку на співбесіду до школи. Однак після тестів вирішили почекати ще рік.



«На мою думку, це треш. Вона гіпотетично може відповісти на все це діло. Вона не розуміє, що в неї питають. Через те, що вони формалізовано все задають, нарочито складною вчительською мовою. Концепція тестування – нормальна. Питання – в реалізації», – переконаний батько Софії Володимир Світельський.



Саме через скарги на зарахування до школи внаслідок проведення конкурсу у Міносвіти вирішили від нього відмовитися. Фахівці міністерства разом із директорами та батьківськими громадськими організаціями розробили проект порядку зарахування та відрахування учнів. Якщо навчальний заклад не приватний, то місцева влада закріплює за ним певну територію обслуговування. Тобто, за наявності заяви обов’язково зараховують тих дітей, які мешкають поблизу. Однак батьки мають це підтвердити відповідними документами.



«Насамперед, це, звичайно, місце реєстрації. Тобто, це може бути реєстрація у паспорті, реєстрація в кадастрі, що стосується переселенців. Тобто є спеціальні реєстри, і там зареєстровано, де вони проживають. Це може бути право власності на житло в цьому мікрорайоні. Це може бути оренда, якщо хтось винаймає помешкання», – розповідає заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей.



Родина Світельських цілий рік готувала Софійку до школи. І тепер, каже Володимир, у бажаний навчальний заклад в Києві його дочка, найімовірніше, не потрапить. Усе тому, що живе за містом.



«Питання корупції можливе, тільки якщо буде підроблення документів щодо права на житло. Але вона не пов’язана зі школою», – наголошують у Міносвіти.



Зібратися, щоби обговорити запропоновані новації, днями планує Асоціація директорів шкіл Києва. До неї входить і керівник Українського колежу імені Сухомлинського Євген Кушнір. Він не проти ініціативи, що дітей, які мешкають поблизу, треба зараховувати без співбесіди. В нього запитання, як добирати учнів на вільні місця.



У Міносвіти вважають, що перевагу слід надавати дітям учителів або тим, чиї брати та сестри вже навчаються в цьому закладі. Решту зараховувати за принципом: хто раніше народився. Утім, Євген Кушнір вважає, що спеціалізованим школам таки треба дозволити організовувати відбір. Мовляв, законні підстави для цього є.



«У статті 18-й Закону «Про освіту» написано: якщо кількість заяв на вільні місця перевищує можливості закладу, то може бути організований на конкурсних засадах набір учнів», – зазначає директор Українського колежу імені В. О. Сухомлинського Євген Кушнір.



А в тих школах, де кількість учнів перевищуватиме можливості закладу, у Міносвіти пропонують запроваджувати другу зміну.



Порядок зарахування та відрахування учнів наразі ще не затверджений. На сайті Міносвіти до 25 березня прийматимуть пропозиції всіх охочих долучитися до обговорення. І лише з урахуванням обґрунтованих побажань чиновники обіцяють ухвалити остаточне рішення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарахування до першого класу дитини може відбуватися без її присутності, достатньо заяви батьків. Єдина умова – проживання на території, закріпленій за навчальним закладом.Такі зміни пропонує Міністерство освіти, - повідомляє 5 канал Фахівці розробили відповідний проект порядку зарахування та відрахування учнів. Поки що він – на стадії обговорення. Однак ініціатива вже спричинила хвилю занепокоєння як серед батьків, так і серед освітян.– сім років. Торік батьки вже водили дівчинку на співбесіду до школи. Однак після тестів вирішили почекати ще рік.«На мою думку, це треш. Вона гіпотетично може відповісти на все це діло. Вона не розуміє, що в неї питають. Через те, що вони формалізовано все задають, нарочито складною вчительською мовою. Концепція тестування – нормальна. Питання – в реалізації», – переконаний батько СофіїСаме через скарги на зарахування до школи внаслідок проведення конкурсу у Міносвіти вирішили від нього відмовитися. Фахівці міністерства разом із директорами та батьківськими громадськими організаціями розробили проект порядку зарахування та відрахування учнів. Якщо навчальний заклад не приватний, то місцева влада закріплює за ним певну територію обслуговування. Тобто, за наявності заяви обов’язково зараховують тих дітей, які мешкають поблизу. Однак батьки мають це підтвердити відповідними документами.«Насамперед, це, звичайно, місце реєстрації. Тобто, це може бути реєстрація у паспорті, реєстрація в кадастрі, що стосується переселенців. Тобто є спеціальні реєстри, і там зареєстровано, де вони проживають. Це може бути право власності на житло в цьому мікрорайоні. Це може бути оренда, якщо хтось винаймає помешкання», – розповідає заступник міністра освіти і наукиРодина Світельських цілий рік готувала Софійку до школи. І тепер, каже Володимир, у бажаний навчальний заклад в Києві його дочка, найімовірніше, не потрапить. Усе тому, що живе за містом.«Питання корупції можливе, тільки якщо буде підроблення документів щодо права на житло. Але вона не пов’язана зі школою», – наголошують у Міносвіти.Зібратися, щоби обговорити запропоновані новації, днями планує Асоціація директорів шкіл Києва. До неї входить і керівник Українського колежу імені Сухомлинського. Він не проти ініціативи, що дітей, які мешкають поблизу, треба зараховувати без співбесіди. В нього запитання, як добирати учнів на вільні місця.У Міносвіти вважають, що перевагу слід надавати дітям учителів або тим, чиї брати та сестри вже навчаються в цьому закладі. Решту зараховувати за принципом: хто раніше народився. Утім, Євген Кушнір вважає, що спеціалізованим школам таки треба дозволити організовувати відбір. Мовляв, законні підстави для цього є.«У статті 18-й Закону «Про освіту» написано: якщо кількість заяв на вільні місця перевищує можливості закладу, то може бути організований на конкурсних засадах набір учнів», – зазначає директор Українського колежу імені В. О. Сухомлинського Євген Кушнір.А в тих школах, де кількість учнів перевищуватиме можливості закладу, у Міносвіти пропонують запроваджувати другу зміну.Порядок зарахування та відрахування учнів наразі ще не затверджений. На сайті Міносвіти до 25 березня прийматимуть пропозиції всіх охочих долучитися до обговорення. І лише з урахуванням обґрунтованих побажань чиновники обіцяють ухвалити остаточне рішення.

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