вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 16 березня

Курс валют у Луцьку на 16 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,182, а продаж - 26,658.

Євро при купівлі становить - 32,189, при продажу - 32,949.

Курс російського рубля: купівля - 0,410, продаж - 0,473.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,383, продаж - 7,913.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль
Сьогодні, 09:14
Повісився з дідусем в один день: подробиці жахливого самогубства дитини на Волині
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 16 березня
Сьогодні, 09:00
Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках
Сьогодні, 08:44
На міжнародній виставці в Тунісі покажуть унікальний дрон школяра з Волині
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 15 березня Курс валют у Луцьку на 15 березня
15 березень, 09:15
Курс валют у Луцьку на 14 березня Курс валют у Луцьку на 14 березня
14 березень, 09:05
Курс валют у Луцьку на 13 березня Курс валют у Луцьку на 13 березня
13 березень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 11 березня Курс валют у Луцьку на 11 березня
11 березень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
15 березень, 17:20
 1
Луценко: Савченко планувала теракт з використанням мінометів та гранат. ВІДЕО
15 березень, 13:26
 1
Медіа
відео
1/8