Повісився з дідусем в один день: подробиці жахливого самогубства дитини на Волині





Батько незадовго до трагедії розмовляв із сином і, за словами односельців, не помітив нічого незвичного. А вже за хвилин 15 бездиханне тіло 12-річного Юри рідні виявили у дровітні, – пише



У селі про сім’ю відгукуються позитивно. Хлопчик не захоплювався комп’ютерними іграми, не мав конфліктів з однокласниками. Педагоги Лудинської школи кажуть, що шестикласник був дуже привітним, добрим, вихованим, чемним, трудолюбивим, ніколи не йшов зі школи без дозволу вчителя. Розповідають, розказував, який сім’я має трактор, як допомагає татові його лагодити, як справжній господар, ділився планами щодо весняної сівби. Батьки Юри часто бували у школі, не пропускали жодних батьківських зборів.



В останній день свого життя шестикласник одержав три десятки – з математики, історії та української мови. Повернувшись зі школи, похвалився цим бабусі і запропонував піти на цвинтар, провідати могилу діда, котрий багато років тому, коли ще Юрин тато був дитиною, саме у цей день звів рахунки з життям. Бабуся розказала, що була на кладовищі у першій половині дня, вмовила онука вже нікуди не йти, мовляв, і вечір скоро. Порадила займатися уроками.



Що змусило підлітка попрощатися з життям, ніхто не розуміє. Він вчинив самогубство у той же день і таким же способом, як його дідусь, якого сам хлопчик ніколи не бачив.



На місце події прибула оперативна слідча група, за словами полковника Михайла Бобика, тривають слідчі дії щодо причин трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок увечері Рогожани сколихнула жахлива звістка про самогубство дитини.Батько незадовго до трагедії розмовляв із сином і, за словами односельців, не помітив нічого незвичного. А вже за хвилин 15 бездиханне тіло 12-річного Юри рідні виявили у дровітні, – пише Слово правди У селі про сім’ю відгукуються позитивно. Хлопчик не захоплювався комп’ютерними іграми, не мав конфліктів з однокласниками. Педагоги Лудинської школи кажуть, що шестикласник був дуже привітним, добрим, вихованим, чемним, трудолюбивим, ніколи не йшов зі школи без дозволу вчителя. Розповідають, розказував, який сім’я має трактор, як допомагає татові його лагодити, як справжній господар, ділився планами щодо весняної сівби. Батьки Юри часто бували у школі, не пропускали жодних батьківських зборів.В останній день свого життя шестикласник одержав три десятки – з математики, історії та української мови. Повернувшись зі школи, похвалився цим бабусі і запропонував піти на цвинтар, провідати могилу діда, котрий багато років тому, коли ще Юрин тато був дитиною, саме у цей день звів рахунки з життям. Бабуся розказала, що була на кладовищі у першій половині дня, вмовила онука вже нікуди не йти, мовляв, і вечір скоро. Порадила займатися уроками.Що змусило підлітка попрощатися з життям, ніхто не розуміє. Він вчинив самогубство у той же день і таким же способом, як його дідусь, якого сам хлопчик ніколи не бачив.На місце події прибула оперативна слідча група, за словами полковника Михайла Бобика, тривають слідчі дії щодо причин трагедії.

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