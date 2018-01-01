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17 березня на Волині: гортаючи календар

17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко (на фото), теле- і радіоведучий Олексій Курбан та депутат Волинської обласної ради Олександр Омельчук.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Іменини 17 березня – у В'ячеслава, Василя, Герасима, Данила й Павла.

Народився Августин Волошин (1874)
Український політичний, культурний, релігійний діяч, греко-католицький священик. Прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України, в 1939 став президентом цієї держави, Герой України (посмертно).

17 березня відзначається День святого Патріка — покровителя Ірландії, який приніс на цей острів християнство і вигнав змій. Традиційно ірландці влаштовують на честь святого великі паради, на яких звучать пісні і жарти, всі танцюють і насолоджуються знаменитим ірландським пивом.

17 березня 2011 року на 76-му році життя помер відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.

Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського.

Два роки тому в Луцьку стався конфлікт між комуністами та вірянами. У поминальну суботу представники партії Петра Симоненка влаштували мітинг під стінами Свято-Троїцького собору.

Щоправда, коли на місце події прибула міліція, інцидент вичерпався: комуністи пішли на поступки людям і вимкнули музику.

В 2013 році в Луцьку стався конфлікт між представниками волинського комсомолу та організаторами і учасниками фестивалю кіно «Криваві совєти».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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