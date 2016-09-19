Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль
Сьогодні, 09:14
На Паралімпіаді в Пхенчхані срібло здобула українка Оксана Шишкова.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Це вже четверта медаль Оксани під час цьогорічних Зимових Паралімпійських Ігор. Цього разу спортсменка виборола нагороду в біатлоні на довгу дистанцію в 12,5 кілометра.
Українська збірна тапер має 17 медалей.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Це вже четверта медаль Оксани під час цьогорічних Зимових Паралімпійських Ігор. Цього разу спортсменка виборола нагороду в біатлоні на довгу дистанцію в 12,5 кілометра.
Українська збірна тапер має 17 медалей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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