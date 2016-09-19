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Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль

Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль
На Паралімпіаді в Пхенчхані срібло здобула українка Оксана Шишкова.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Це вже четверта медаль Оксани під час цьогорічних Зимових Паралімпійських Ігор. Цього разу спортсменка виборола нагороду в біатлоні на довгу дистанцію в 12,5 кілометра.

Українська збірна тапер має 17 медалей.

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Теги: спорт, Паралімпіада, українці
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