Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль

Оксана Шишкова.



Про це йдеться в сюжеті програми



Це вже четверта медаль Оксани під час цьогорічних Зимових Паралімпійських Ігор. Цього разу спортсменка виборола нагороду в біатлоні на довгу дистанцію в 12,5 кілометра.



Українська збірна тапер має 17 медалей.

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