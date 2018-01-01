На Волині у власному помешканні замерз чоловік
Сьогодні, 09:20
У селі Наталин Горохівського району замерз чоловік.
Про це повідомляє Волинь-нова.
Волинянин жив сам, випивав. Сусіди забили на сполох, зауваживши, що чоловіка не бачили кілька днів.
Коли ж зайшли у будинок, господар уже був мертвий. Смерть настала від переохолодження.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
Волинянин жив сам, випивав. Сусіди забили на сполох, зауваживши, що чоловіка не бачили кілька днів.
Коли ж зайшли у будинок, господар уже був мертвий. Смерть настала від переохолодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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