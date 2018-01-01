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На Волині у власному помешканні замерз чоловік

На Волині у власному помешканні замерз чоловік
У селі Наталин Горохівського району замерз чоловік.

Про це повідомляє Волинь-нова.

Волинянин жив сам, випивав. Сусіди забили на сполох, зауваживши, що чоловіка не бачили кілька днів.

Коли ж зайшли у будинок, господар уже був мертвий. Смерть настала від переохолодження.

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Теги: смерть
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