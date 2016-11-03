Жана Рено вразила краса Карпат

Жана Рено, який бере участь у зйомках в Україні, вразила краса Карпат.



Про це він розповів під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, – пишуть



Рено бере участь в україно-французькому фільмі «Останній крок», що підтримується коштами державного бюджету України.



«Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Усі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», – звернувся президент до актора, передає прес-служба Порошенка.



Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів за його участі. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі «Останній крок» та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх.



«Ваша участь (у цьому фільмі. – Ред.) буде гарною рекламою для України», – сказав Порошенко.



У свою чергу, Жан Рено розповів, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце – озеро Синевир», – наголосив актор.



Раніше повідомлялося, що Україна і Франція знімуть трилер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французького актора, який бере участь у зйомках в Україні, вразила краса Карпат.Про це він розповів під час зустрічі з Президентом України, – пишуть Факти ICTV Рено бере участь в україно-французькому фільмі «Останній крок», що підтримується коштами державного бюджету України.«Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Усі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», – звернувся президент до актора, передає прес-служба Порошенка.Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів за його участі. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі «Останній крок» та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх.«Ваша участь (у цьому фільмі. – Ред.) буде гарною рекламою для України», – сказав Порошенко.У свою чергу, Жан Рено розповів, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце – озеро Синевир», – наголосив актор.Раніше повідомлялося, що Україна і Франція знімуть трилер «Останній крок» , головну роль в якому зіграє Жан Рено. Ця стрічка стане завершальною в його кінокар’єрі. Зйомки фільму проходитимуть у Карпатах на озері Синевир, Києві, Нью-Йорку і Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.

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