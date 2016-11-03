Жана Рено вразила краса Карпат
Сьогодні, 09:36
Французького актора Жана Рено, який бере участь у зйомках в Україні, вразила краса Карпат.
Про це він розповів під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, – пишуть Факти ICTV.
Рено бере участь в україно-французькому фільмі «Останній крок», що підтримується коштами державного бюджету України.
«Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Усі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», – звернувся президент до актора, передає прес-служба Порошенка.
Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів за його участі. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі «Останній крок» та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх.
«Ваша участь (у цьому фільмі. – Ред.) буде гарною рекламою для України», – сказав Порошенко.
У свою чергу, Жан Рено розповів, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце – озеро Синевир», – наголосив актор.
Раніше повідомлялося, що Україна і Франція знімуть трилер «Останній крок», головну роль в якому зіграє Жан Рено. Ця стрічка стане завершальною в його кінокар’єрі. Зйомки фільму проходитимуть у Карпатах на озері Синевир, Києві, Нью-Йорку і Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.
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Про це він розповів під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, – пишуть Факти ICTV.
Рено бере участь в україно-французькому фільмі «Останній крок», що підтримується коштами державного бюджету України.
«Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Усі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», – звернувся президент до актора, передає прес-служба Порошенка.
Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів за його участі. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі «Останній крок» та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх.
«Ваша участь (у цьому фільмі. – Ред.) буде гарною рекламою для України», – сказав Порошенко.
У свою чергу, Жан Рено розповів, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце – озеро Синевир», – наголосив актор.
Раніше повідомлялося, що Україна і Франція знімуть трилер «Останній крок», головну роль в якому зіграє Жан Рено. Ця стрічка стане завершальною в його кінокар’єрі. Зйомки фільму проходитимуть у Карпатах на озері Синевир, Києві, Нью-Йорку і Канаді. Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.
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