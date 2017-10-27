Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО

Депутат Луцької міської радизбрехав журналістам, аби не давати коментар щодо скандальної сесії міської ради.Відеодоказ виклав у себе на сторінці у Facebook журналіст 12 каналуЗа словами працівника ЗМІ, він зателефонував до бранця громади вчора, 15 березня, вранці, аби «поговорити про минулу сесію».«Я буду в суботу. Я вже на кордоні стою, я переїжджаю на ту сторону», – сказав Саламатін, підкресливши, що раніше порозмовляти ніяк не зможе.Натомість депутата помітили цього ж дня через декілька годин у барі «Козача левада», де він відмовився від коментаря та намагався якнайшвидше втекти від журналістів. «Що ви від мене хочте? Я думаю, ви просто якийсь провокатор. Я не знаю вас як звати, вашу фамілію не знаю. Я вапщє не знаю, хто ви такий», – емоційно заявив Саламтін.Обранець громади відмовився спілкуватися і після того, як Яворський показав посвідчення журналіста. «Нащо мені ваше посвідчення?! Ви не сказали ні «Добрий день», нічого, камеру тикаєте мені, про що я з вами маю говорити? Я рахую, що ви вапщє провокатори!» – викрикнув депутат і пішов.«Шановні депутати. Не обманюйте журналістів, негарно виходить», – коментує Костянтин Яворський опубліковане відео.