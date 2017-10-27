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Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО

Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Депутат Луцької міської ради Аркадій Саламатін збрехав журналістам, аби не давати коментар щодо скандальної сесії міської ради.

Відеодоказ виклав у себе на сторінці у Facebook журналіст 12 каналу Костянтин Яворський.

За словами працівника ЗМІ, він зателефонував до бранця громади вчора, 15 березня, вранці, аби «поговорити про минулу сесію».

«Я буду в суботу. Я вже на кордоні стою, я переїжджаю на ту сторону», – сказав Саламатін, підкресливши, що раніше порозмовляти ніяк не зможе.

Натомість депутата помітили цього ж дня через декілька годин у барі «Козача левада», де він відмовився від коментаря та намагався якнайшвидше втекти від журналістів. «Що ви від мене хочте? Я думаю, ви просто якийсь провокатор. Я не знаю вас як звати, вашу фамілію не знаю. Я вапщє не знаю, хто ви такий», – емоційно заявив Саламтін.

Обранець громади відмовився спілкуватися і після того, як Яворський показав посвідчення журналіста. «Нащо мені ваше посвідчення?! Ви не сказали ні «Добрий день», нічого, камеру тикаєте мені, про що я з вами маю говорити? Я рахую, що ви вапщє провокатори!» – викрикнув депутат і пішов.

«Шановні депутати. Не обманюйте журналістів, негарно виходить», – коментує Костянтин Яворський опубліковане відео.


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Теги: Аркадій Соломатін
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