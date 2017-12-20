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Повідомили, хто вивозитиме сміття замість скандального «М.Ж.К»

Повідомили, хто вивозитиме сміття замість скандального «М.Ж.К»
Після розірвання договору з “М.Ж.К.” вивозом сміття займатиметься “Луцькспецкомунтранс”.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради повідомив, що у зв’язку з тим, що підприємство не виконувало своїх обов’язків та не вивозило своєчасно сміття, договір із цим ним розірвали, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

Згідно з рішенням виконкому Луцької міської ради на період проведення конкурсу щодо визначення нового виконавця, послугу буде надавати «Луцькспецкомунтранс».

Нагадаємо, що у місті було 5 випадків, коли через «М.Ж.К» місто потопало у смітті. Тому варто оголосити конкурс, щоб обрати інше підприємство, яке б вивозило відходи.

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Теги: договір, сміття, МЖК
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