Волинські фермери мають звітувати про доходи
Сьогодні, 09:57
На Волині власники техніки, котрою обробляють землю в період сезону польових робіт, і отримують за це певну плату, повинні задекларувати свої доходи.
Про це «Конкуренту» розповіла начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
«Якщо громадянин має у власності техніку, якою в період польових робіт надавав платні послуги з обробітку землі, отримував доходи від продажу продукції, то він зобов'язаний задекларувати ці доходи. Декларувати доходи, з яких у попередньому році не було сплачено податків, громадян зобов'язує стаття 164 Податкового кодексу України», - зазначила жінка.
«Тому ми час від часу через ЗМІ та на відомчому субсайті просимо громадян – власників сільськогосподарської техніки, не ігнорувати законодавчі вимоги та у разі отримання доходів обов'язково їх задекларувати і сплачувати податки», - додала вона.
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Про це «Конкуренту» розповіла начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
«Якщо громадянин має у власності техніку, якою в період польових робіт надавав платні послуги з обробітку землі, отримував доходи від продажу продукції, то він зобов'язаний задекларувати ці доходи. Декларувати доходи, з яких у попередньому році не було сплачено податків, громадян зобов'язує стаття 164 Податкового кодексу України», - зазначила жінка.
«Тому ми час від часу через ЗМІ та на відомчому субсайті просимо громадян – власників сільськогосподарської техніки, не ігнорувати законодавчі вимоги та у разі отримання доходів обов'язково їх задекларувати і сплачувати податки», - додала вона.
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