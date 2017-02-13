Волинські фермери мають звітувати про доходи

На Волині власники техніки, котрою обробляють землю в період сезону польових робіт, і отримують за це певну плату, повинні задекларувати свої доходи.Про це «Конкуренту» розповіла начальник ГУ ДФС у Волинській області«Якщо громадянин має у власності техніку, якою в період польових робіт надавав платні послуги з обробітку землі, отримував доходи від продажу продукції, то він зобов'язаний задекларувати ці доходи. Декларувати доходи, з яких у попередньому році не було сплачено податків, громадян зобов'язує стаття 164 Податкового кодексу України», - зазначила жінка.«Тому ми час від часу через ЗМІ та на відомчому субсайті просимо громадян – власників сільськогосподарської техніки, не ігнорувати законодавчі вимоги та у разі отримання доходів обов'язково їх задекларувати і сплачувати податки», - додала вона.