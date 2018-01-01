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Золота лихоманка: росіяни масово шукали злитки, які випали з літака. ВІДЕО

Золота лихоманка: росіяни масово шукали злитки, які випали з літака. ВІДЕО
У російському Якутську, де напередодні з вантажного літака Ан-12 випали кілька тонн золота, другий день активно шукають золоті злитки.

Як повідомило місцеве видання Sakhalife, люди ведуть пошуки по всьому периметру падіння дорогоцінних металів (площа якого становить кілька квадратних кілометрів), - інформує Обозреватель.

При цьому в соцмережах, тим часом, з'явилася карта, на якому відзначена територія падіння вантажу.

У свою чергу КП повідомляє, що місцеві жителі всю ніч нишпорили в околицях аеропорту з ліхтариками, незважаючи на те, що згідно із заявою транспортної поліції і слідкома, все злитки вже зібрані, і шукати більше нічого.

Крім цього, за інформацією російських ЗМІ, число пошукових запитів на покупку авіаквитків в Якутськ після інформації про втрату золота зросла в три рази.
Золота лихоманка: росіяни масово шукали злитки, які випали з літака. ВІДЕО
Золота лихоманка: росіяни масово шукали злитки, які випали з літака. ВІДЕО


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Теги: золото, Росія, пошук
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