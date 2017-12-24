Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч





Подія трапилась у ніч з 15-го на 16-те березня, - інформує видання Віктора Пикалюка.



За словами начальника поліції, злочинці проникли у помешкання шляхом віджиму пластикового вікна.



Квартири знаходяться на 1-му поверсі будинків мікрорайону Шахтарського та по проспекту Перемоги. Тривалий час власники були відсутні.



Злодії винесли десять золотих виробів на суму 13 тисяч гривень.



Обставини справи буде встановлювати слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомі обікрали дві квартири.Подія трапилась у ніч з 15-го на 16-те березня, - інформує видання Буг , посилаючись на повідомлення т. в. о. начальника поліціїЗа словами начальника поліції, злочинці проникли у помешкання шляхом віджиму пластикового вікна.Квартири знаходяться на 1-му поверсі будинків мікрорайону Шахтарського та по проспекту Перемоги. Тривалий час власники були відсутні.Злодії винесли десять золотих виробів на суму 13 тисяч гривень.Обставини справи буде встановлювати слідство.

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