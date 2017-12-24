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Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч

Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч
У Нововолинську невідомі обікрали дві квартири.

Подія трапилась у ніч з 15-го на 16-те березня, - інформує видання Буг, посилаючись на повідомлення т. в. о. начальника поліції Віктора Пикалюка.

За словами начальника поліції, злочинці проникли у помешкання шляхом віджиму пластикового вікна.

Квартири знаходяться на 1-му поверсі будинків мікрорайону Шахтарського та по проспекту Перемоги. Тривалий час власники були відсутні.

Злодії винесли десять золотих виробів на суму 13 тисяч гривень.

Обставини справи буде встановлювати слідство.

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Теги: Нововолинськ, злочин, пограбування
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