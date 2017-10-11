Як «особливі» діти відпочивали на Світязі. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



У четвер, 15 березня, поїздку в ресторацію організував для 14 дітей Територіальний центр соціального обслуговування Шацького району, зокрема відділ соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (начальник Людмила Смоляр). До участі в заході долучилися Олена Кропивник, начальник служби у справах дітей Шацької РДА, та Людмила Гринь, інспектор з ювенальної превенції Шацького відділення поліції.



На дітей чекали майстер-класи із приготування піци та гри на музичних інструментах, розваги і цікаві конкурси. Дітки дізналися, як правильно розкачувати тісто на піцу, яку начинку класти, щоб страва вийшла смачною. Поки піца готувалася, наймолодші під керівництвом Ніни Вирович, директора Шацького міського будинку культури, вигравали на різних музичних інструментах, співали, знайомилися одне з одним і раділи теплій атмосфері закладу та приємному товариству.



Найочікуванішим моментом стало частування власноруч приготовленою піцою. Трішки втомлені, проте щасливі, діти повернулися додому, аби поділитися з рідними враженнями від незабутнього дня у «Nester House».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти Шацького району з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, провели відпочинок в маєтку «Nester House» у селі Світязь.Про це інформує Район.Шацьк У четвер, 15 березня, поїздку в ресторацію організував для 14 дітей Територіальний центр соціального обслуговування Шацького району, зокрема відділ соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (начальник). До участі в заході долучилися, начальник служби у справах дітей Шацької РДА, та, інспектор з ювенальної превенції Шацького відділення поліції.На дітей чекали майстер-класи із приготування піци та гри на музичних інструментах, розваги і цікаві конкурси. Дітки дізналися, як правильно розкачувати тісто на піцу, яку начинку класти, щоб страва вийшла смачною. Поки піца готувалася, наймолодші під керівництвом, директора Шацького міського будинку культури, вигравали на різних музичних інструментах, співали, знайомилися одне з одним і раділи теплій атмосфері закладу та приємному товариству.Найочікуванішим моментом стало частування власноруч приготовленою піцою. Трішки втомлені, проте щасливі, діти повернулися додому, аби поділитися з рідними враженнями від незабутнього дня у «Nester House».

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