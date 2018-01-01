У місті на Волині з будинку винесли золото і валюту
Сьогодні, 10:42
Ювелірні вироби та долари США вкрали з будинку в Ковелі.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до правоохоронців із заявою про крадіжку ювелірних виробів і 200 доларів США звернулася 52-річна місцева жителька. Поліцейські з’ясували, що правопорушник завдав господині збитків на суму 13 тис. грн.
Злодієм виявився 35-річний ковельчанин. Правоохоронці вилучили викрадені ним золоті прикраси та згодом повернуть власниці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до правоохоронців із заявою про крадіжку ювелірних виробів і 200 доларів США звернулася 52-річна місцева жителька. Поліцейські з’ясували, що правопорушник завдав господині збитків на суму 13 тис. грн.
Злодієм виявився 35-річний ковельчанин. Правоохоронці вилучили викрадені ним золоті прикраси та згодом повернуть власниці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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