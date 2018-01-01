вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині з будинку винесли золото і валюту

У місті на Волині з будинку винесли золото і валюту
Ювелірні вироби та долари США вкрали з будинку в Ковелі.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, до правоохоронців із заявою про крадіжку ювелірних виробів і 200 доларів США звернулася 52-річна місцева жителька. Поліцейські з’ясували, що правопорушник завдав господині збитків на суму 13 тис. грн.

Злодієм виявився 35-річний ковельчанин. Правоохоронці вилучили викрадені ним золоті прикраси та згодом повернуть власниці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про стан жінки, постраждалої в смертельній аварії в Луцьку
Сьогодні, 10:54
На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 10:42
У місті на Волині з будинку винесли золото і валюту
Сьогодні, 10:42
Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром
Сьогодні, 10:35
Крадіжка на Волині: злодії винесли золотих виробів на 13 тисяч
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 11:14
Псевдопереможниця конкурсу обікрала вуличну каву в Луцьку Псевдопереможниця конкурсу обікрала вуличну каву в Луцьку
15 березень, 15:55
На Волині зі стовпів украли телефонний кабель На Волині зі стовпів украли телефонний кабель
15 березень, 11:19
Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу Двоє волинян можуть «сісти» на 3 роки до тюрми за крадіжку лісу
15 березень, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 1
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Введення в оману: у луцькій поліклініці прокоментували заяви про поганий ремонт
15 березень, 17:20
 1
Медіа
відео
1/8