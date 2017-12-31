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На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол

На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол
В пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили автомобіль марки Сhevrolet Trans Sport, який за базою даних Інтерполу знаходився в розшуку.

Транспортний засіб польської реєстрації був викрадений в березні минулого року на території України, - інформує Держприкордонслужба України.

Іномарку було передано представникам Національної поліції.

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Теги: кондон, авто, Інтерпол
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