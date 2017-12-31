На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 10:42
В пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили автомобіль марки Сhevrolet Trans Sport, який за базою даних Інтерполу знаходився в розшуку.
Транспортний засіб польської реєстрації був викрадений в березні минулого року на території України, - інформує Держприкордонслужба України.
Іномарку було передано представникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Транспортний засіб польської реєстрації був викрадений в березні минулого року на території України, - інформує Держприкордонслужба України.
Іномарку було передано представникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кривава сварка на Закарпатті: помер 9-класник
Сьогодні, 11:00
На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 10:42
У місті на Волині з будинку винесли золото і валюту
Сьогодні, 10:42
Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром
Сьогодні, 10:35