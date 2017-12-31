На кордоні з Білоруссю знайшли автівку, яку розшукував Інтерпол





Транспортний засіб польської реєстрації був викрадений в березні минулого року на території України, - інформує Держприкордонслужба України.



Іномарку було передано представникам Національної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» військовослужбовці Луцького загону виявили автомобіль марки Сhevrolet Trans Sport, який за базою даних Інтерполу знаходився в розшуку.Транспортний засіб польської реєстрації був викрадений в березні минулого року на території України, - інформує Держприкордонслужба України.Іномарку було передано представникам Національної поліції.

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