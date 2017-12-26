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Кривава сварка на Закарпатті: помер 9-класник

Кривава сварка на Закарпатті: помер 9-класник
На Закарпатті від ножового поранення загинув 9-класник.

14 березня до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство у закарпатському селі Нижня Апша. Про злочин повідомили медики, які й засвідчили факт насильницької смерті хлопця, – інформують у прес-службі НП у Закарпатській області.

Смерть стала результатом сварки, під час якої 14-річний хлопець завдав удар ножем у шию своєму товаришу. Від отриманих травм 9-класник помер на місці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваного 14-річного мешканця Нижньої Апші вже затримали правоохоронці.

Нагадуємо, що кримінальна відповідальність за вчинення злочину такої тяжкості настає з 14 років. Слідство у справі триває.

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Теги: Закарпаття, вбивство, підлітки
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