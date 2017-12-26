Кривава сварка на Закарпатті: помер 9-класник
Сьогодні, 11:00
На Закарпатті від ножового поранення загинув 9-класник.
14 березня до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство у закарпатському селі Нижня Апша. Про злочин повідомили медики, які й засвідчили факт насильницької смерті хлопця, – інформують у прес-службі НП у Закарпатській області.
Смерть стала результатом сварки, під час якої 14-річний хлопець завдав удар ножем у шию своєму товаришу. Від отриманих травм 9-класник помер на місці.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваного 14-річного мешканця Нижньої Апші вже затримали правоохоронці.
Нагадуємо, що кримінальна відповідальність за вчинення злочину такої тяжкості настає з 14 років. Слідство у справі триває.
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14 березня до поліції надійшло повідомлення про умисне вбивство у закарпатському селі Нижня Апша. Про злочин повідомили медики, які й засвідчили факт насильницької смерті хлопця, – інформують у прес-службі НП у Закарпатській області.
Смерть стала результатом сварки, під час якої 14-річний хлопець завдав удар ножем у шию своєму товаришу. Від отриманих травм 9-класник помер на місці.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваного 14-річного мешканця Нижньої Апші вже затримали правоохоронці.
Нагадуємо, що кримінальна відповідальність за вчинення злочину такої тяжкості настає з 14 років. Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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