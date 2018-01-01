Розповіли про стан жінки, постраждалої в смертельній аварії в Луцьку
Сьогодні, 10:54
Жінка, яка постраждала в смертельній аварії в Луцьку, знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні.
Про це пишуть Волинські новини.
Лучанку в лікарню доставили з важкими травмами, тож поки жодних прогнозів лікарі не роблять. Її стан оцінюють як важкий. «Ми робимо усе можливе, надіємося на позитивний результат», – сказав заступник головного лікаря з медичної частини Володимир Шендибило.
Він відзначив, що всю необхідну допомогу пацієнтка отримує.
Нагадаємо, увечері 15 березня на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола в Луцьку автомобіль збив двох пішоходів. Обидві постраждалі – лікарки. Одна з них загинула на місці.
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Про це пишуть Волинські новини.
Лучанку в лікарню доставили з важкими травмами, тож поки жодних прогнозів лікарі не роблять. Її стан оцінюють як важкий. «Ми робимо усе можливе, надіємося на позитивний результат», – сказав заступник головного лікаря з медичної частини Володимир Шендибило.
Він відзначив, що всю необхідну допомогу пацієнтка отримує.
Нагадаємо, увечері 15 березня на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола в Луцьку автомобіль збив двох пішоходів. Обидві постраждалі – лікарки. Одна з них загинула на місці.
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