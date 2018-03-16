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У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки

У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки
У Києві на Оболоні в будівельний котлован влетів Nissan. Там саме будують об'їзну дорогу.

Водій рухався у напрямку від вулиці Полярної в бік Вишгорода. Він не побачив обмежувальних знаків ремонту дорожнього полотна і не встиг загальмувати. Автомобіль пролетів близько 10 метрів і впав на будмайданчику, - повідомляє Інформатор.

У Nissan повністю розбита передня частина, спрацювали подушки безпеки. Водія госпіталізували. На місці працювала поліція і слідчо-оперативна група.

Близько шостої ранку батько постраждалого водія приїхав витягувати авто сина з котлована. І саме в цей час до ями з траси злетів ще один автомобіль - Dacia Logan. У салоні перебували водій та дві громадянки Словенії. Чоловік отримав перелом п'яти і пальців на руці. Всіх госпіталізували. Вони вижили завдяки тому, що спрацювали всі подушки безпеки.

У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки
У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки
У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки
У Києві за день у будівельний котлован влетіло дві автівки

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Теги: котлован, аварія, Київ
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