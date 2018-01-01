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У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО

У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО
Уродженця Білорусі, який вчинив крадіжку в Луцьку, розшукують правоохоронці.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, Луцький відділ поліції розшукує Олега Нестеренка, 27 листопада 1975 року народження, мешканця міста Луцьк, уродженця Республіки Білорусь. Його засудили за крадіжку, проте він ухиляється від виконання вироку суду.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, (066) 540-36-92 або на лінію «102».

У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО


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Теги: крадіжка, суд, розшук людей
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