У Луцьку розшукують злодія, який переховується від суду. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Так, Луцький відділ поліції розшукує Олега Нестеренка, 27 листопада 1975 року народження, мешканця міста Луцьк, уродженця Республіки Білорусь. Його засудили за крадіжку, проте він ухиляється від виконання вироку суду.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, (066) 540-36-92 або на лінію «102».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Білорусі, який вчинив крадіжку в Луцьку, розшукують правоохоронці.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, Луцький відділ поліції розшукує, 27 листопада 1975 року народження, мешканця міста Луцьк, уродженця Республіки Білорусь. Його засудили за крадіжку, проте він ухиляється від виконання вироку суду.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, (066) 540-36-92 або на лінію «102».

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