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Волинян просять допомогти одинокому чоловіку, у якого згорів будинок

Волинян просять допомогти одинокому чоловіку, у якого згорів будинок
Небайдужих волинян просять допомогти одинокому інваліду І-ої групи Сергію Лукашику, у якого згорів будинок.

Зазначається, що ввечері, 13 березня, виникла пожежа у Любешові – горів житловий будинок. Полум’я знищило будинок та все майно, що було в ньому. Потерпілий лишився без даху над головою, - пише газета Нове життя.

"Прохання до всіх людей – відгукніться на біду потерпілого, допоможіть Сергію Лукашику матеріально! Не будьте байдужими до чужого горя. Вам віддасться сторицею

Реквізити для допомоги: 4149497865167508 (Приватбанк, Лукашик Валерій Лукич, рідний брат потерпілого).

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Теги: допомога, волинянин, пожежа
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