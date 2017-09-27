Волинян просять допомогти одинокому чоловіку, у якого згорів будинок

Сергію Лукашику, у якого згорів будинок.



Зазначається, що ввечері, 13 березня, виникла пожежа у Любешові – горів житловий будинок. Полум’я знищило будинок та все майно, що було в ньому. Потерпілий лишився без даху над головою, - пише газета



"Прохання до всіх людей – відгукніться на біду потерпілого, допоможіть Сергію Лукашику матеріально! Не будьте байдужими до чужого горя. Вам віддасться сторицею



Реквізити для допомоги: 4149497865167508 (Приватбанк, Лукашик Валерій Лукич, рідний брат потерпілого).

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