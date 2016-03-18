Розшук: на Рівненщині зник ковельчанин
Сьогодні, 11:47
На Волині розшукують 45-річного Володимира Кузмінця, котрий поїхав в Рівненську область та не повернувся.
Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook користувачка Анна Петрук.
Жінка розповідає, що чоловік 9 березня поїхав у Рівненську область і звідти не повернувся. Він був на авто «Volkswagen Passat».
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати за номером 095 045 0890.
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Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook користувачка Анна Петрук.
Жінка розповідає, що чоловік 9 березня поїхав у Рівненську область і звідти не повернувся. Він був на авто «Volkswagen Passat».
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати за номером 095 045 0890.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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