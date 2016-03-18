Розшук: на Рівненщині зник ковельчанин

Володимира Кузмінця, котрий поїхав в Рівненську область та не повернувся.



Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook користувачка



Жінка розповідає, що чоловік 9 березня поїхав у Рівненську область і звідти не повернувся. Він був на авто «Volkswagen Passat».





Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати за номером 095 045 0890.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 45-річного, котрий поїхав в Рівненську область та не повернувся.Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook користувачка Анна Петрук. Жінка розповідає, що чоловік 9 березня поїхав у Рівненську область і звідти не повернувся. Він був на авто «Volkswagen Passat».Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати за номером 095 045 0890.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію