Лучанка продає іграшки, аби назбирати кошти на лікування Насті Абрамчук

Насті Абрамчук. Одна іграшка коштує 75 гривень.



Лучанка Наталя Єкименко виготовляє та продає іграшки «Зубна фея». Виручені кошти віддасть на лікування лучанці Насті Абрамчук, котра бореться із пухлиною стовбуру головного мозку.



«А я якраз декілька зубних фей маю, точніше 6. Розмір іграшки 15 на 17 см. Під крильцями є кишенька для копійочок .Пропоную їх на благодійний продаж . Вашим діткам щастя, Настусі маленький шанс на життя. Отже, вартість феї - 75 гривень ( за вашим бажанням сума може бути більшою). Ви бронюєте іграшку коментарем під фото, перераховуєте гроші на рахунок тата дівчинки, викладаєте фото з підтвердженням переказу тут або в приват і забираєте у мене свою фею», - пише жінка



Детальніше про історію лучанки Насті Абрамчук можна прочитати



Перерахувати кошти можна за реквізитами:



Картка тата в Приватбанк 4149 4996 4811 1977





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