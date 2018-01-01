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У місті на Волині відремонтували пологовий будинок

У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У Ковелі оновили пологовий будинок.

Про це йдеться на сторінці Ковель МТМО у Facebook.

Так, учора, 15 березня, міський голова Олег Кіндер, його заступник Ігор Прокопів та головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук навідались до пологового будинку, аби дізнатись про стан справ у закладі.

Очолює його лікар вищої категорії Світлана Гаврилюк.

«У будівлі уже замінено усі вікна. Поступово оновили приймальне відділення акушерського стаціонару, на що з міського бюджету було виділено 200 тисяч гривень. Цьогоріч плануємо подбати про осучаснення гінекологічного оперблоку, відділення дитячої реанімації та санвузла у пологовому відділенні. У перспективі – капітальний ремонт харчоблоку. Потрібно закупити нову лапароскопічну стійку з метою удосконалення і розширення об’ємів оперативних втручань в гінекології», - каже Світлана Володимирівна.

Важливо зазначити, що потік пацієнток значно збільшився. У минулому році було прийнято майже півтори тисячі пологів. Обслуговуються тут не лише ковельчанки, але й жительки Ковельського, Турійського та інших районів області.

Вислухавши усі побажання, міський голова зауважив, що потрібно докласти зусиль, аби лікувальний заклад був на найвищому рівні.

У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У місті на Волині відремонтували пологовий будинок
У місті на Волині відремонтували пологовий будинок


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Теги: Ковель, пологовий будинок
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