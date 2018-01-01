У місті на Волині відремонтували пологовий будинок





Про це йдеться на сторінці Ковель МТМО у



Так, учора, 15 березня, міський голова Олег Кіндер, його заступник Ігор Прокопів та головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук навідались до пологового будинку, аби дізнатись про стан справ у закладі.



Очолює його лікар вищої категорії Світлана Гаврилюк.



«У будівлі уже замінено усі вікна. Поступово оновили приймальне відділення акушерського стаціонару, на що з міського бюджету було виділено 200 тисяч гривень. Цьогоріч плануємо подбати про осучаснення гінекологічного оперблоку, відділення дитячої реанімації та санвузла у пологовому відділенні. У перспективі – капітальний ремонт харчоблоку. Потрібно закупити нову лапароскопічну стійку з метою удосконалення і розширення об’ємів оперативних втручань в гінекології», - каже Світлана Володимирівна.



Важливо зазначити, що потік пацієнток значно збільшився. У минулому році було прийнято майже півтори тисячі пологів. Обслуговуються тут не лише ковельчанки, але й жительки Ковельського, Турійського та інших районів області.



Вислухавши усі побажання, міський голова зауважив, що потрібно докласти зусиль, аби лікувальний заклад був на найвищому рівні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі оновили пологовий будинок.Про це йдеться на сторінці Ковель МТМО у Facebook Так, учора, 15 березня, міський голова, його заступникта головний лікар Ковельського МТМОнавідались до пологового будинку, аби дізнатись про стан справ у закладі.Очолює його лікар вищої категорії«У будівлі уже замінено усі вікна. Поступово оновили приймальне відділення акушерського стаціонару, на що з міського бюджету було виділено 200 тисяч гривень. Цьогоріч плануємо подбати про осучаснення гінекологічного оперблоку, відділення дитячої реанімації та санвузла у пологовому відділенні. У перспективі – капітальний ремонт харчоблоку. Потрібно закупити нову лапароскопічну стійку з метою удосконалення і розширення об’ємів оперативних втручань в гінекології», - каже Світлана Володимирівна.Важливо зазначити, що потік пацієнток значно збільшився. У минулому році було прийнято майже півтори тисячі пологів. Обслуговуються тут не лише ковельчанки, але й жительки Ковельського, Турійського та інших районів області.Вислухавши усі побажання, міський голова зауважив, що потрібно докласти зусиль, аби лікувальний заклад був на найвищому рівні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію