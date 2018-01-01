Дітей запрошують навчитись кулінарити
Сьогодні, 20:01
У боулінг-клубі «StrikeCity» на вихідних вже традиційно навчатимуть дітей премудростям куховарення.
Майстер-клас розпочнеться 17 березня о 13 годині, - про це повідомляє прес-служба закладу.
«StrikeCity» організовує цікаве дозвілля для малечі. Так, щонеділі дітей навчають мистецтву гри у боулінг.
А по суботам з ваших чад можуть зробити справжніх кулінарів. Так, о 13 годині відбудуться майстер класи, під час яких дітлахи готуватимуть піцу, солодкі салатики й навіть суші.
Тож усіх охочих запрошують покулінарити у боулінг-клубі «StrikeCity».
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Майстер-клас розпочнеться 17 березня о 13 годині, - про це повідомляє прес-служба закладу.
«StrikeCity» організовує цікаве дозвілля для малечі. Так, щонеділі дітей навчають мистецтву гри у боулінг.
А по суботам з ваших чад можуть зробити справжніх кулінарів. Так, о 13 годині відбудуться майстер класи, під час яких дітлахи готуватимуть піцу, солодкі салатики й навіть суші.
Тож усіх охочих запрошують покулінарити у боулінг-клубі «StrikeCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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