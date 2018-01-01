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Дітей запрошують навчитись кулінарити

Дітей запрошують навчитись кулінарити
У боулінг-клубі «StrikeCity» на вихідних вже традиційно навчатимуть дітей премудростям куховарення.

Майстер-клас розпочнеться 17 березня о 13 годині, - про це повідомляє прес-служба закладу.

«StrikeCity» організовує цікаве дозвілля для малечі. Так, щонеділі дітей навчають мистецтву гри у боулінг.

А по суботам з ваших чад можуть зробити справжніх кулінарів. Так, о 13 годині відбудуться майстер класи, під час яких дітлахи готуватимуть піцу, солодкі салатики й навіть суші.

Тож усіх охочих запрошують покулінарити у боулінг-клубі «StrikeCity».
Дітей запрошують навчитись кулінарити
Дітей запрошують навчитись кулінарити
Дітей запрошують навчитись кулінарити
Дітей запрошують навчитись кулінарити
Дітей запрошують навчитись кулінарити
Дітей запрошують навчитись кулінарити

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Теги: StrikeCity, боулінг, діти, навчання
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