Дітей запрошують навчитись кулінарити





Майстер-клас розпочнеться 17 березня о 13 годині, - про це повідомляє прес-служба закладу.



«StrikeCity» організовує цікаве дозвілля для малечі. Так, щонеділі дітей навчають мистецтву гри у боулінг.



А по суботам з ваших чад можуть зробити справжніх кулінарів. Так, о 13 годині відбудуться майстер класи, під час яких дітлахи готуватимуть піцу, солодкі салатики й навіть суші.



Тож усіх охочих запрошують покулінарити у боулінг-клубі «StrikeCity».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боулінг-клубі «StrikeCity» на вихідних вже традиційно навчатимуть дітей премудростям куховарення.Майстер-клас розпочнеться 17 березня о 13 годині, - про це повідомляє прес-служба закладу.«StrikeCity» організовує цікаве дозвілля для малечі. Так, щонеділі дітей навчають мистецтву гри у боулінг.А по суботам з ваших чад можуть зробити справжніх кулінарів. Так, о 13 годині відбудуться майстер класи, під час яких дітлахи готуватимуть піцу, солодкі салатики й навіть суші.Тож усіх охочих запрошують покулінарити у боулінг-клубі «StrikeCity».

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