Волинські посадовці-чоловіки отримали премії з нагоди 8 Березня

Петро Саганюк виписав премії з нагоди 8 Березня не лише жіночій половині міської ради, але й чоловічій.



Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит журналісту



«Інформуємо, що відповідно до постанови КМУ №268 від 09.03.2006р. та Положення про преміювання міському голові, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами та всім працівникам загального, юридичного, архівного відділів; ЦНАП; відділів організаційно-аналітичної роботи; бухгалтерського обліку та господарського забезпечення; майнових та земельних ресурсів; проектної діяльності та міжнародного співробітництва; ведення Державного реєстру виборців; культури і туризму; з питань НС та кадрів; трудового архіву; з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції; державної реєстрації; управлінь економічного розвитку та інвестицій; містобудування та архітектури; служби у справах дітей, начальникам та їх заступникам управління освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, фінансового управління, управління житлово-комунального господарства і будівництва було виплачено грошову премію до Міжнародного жіночого дня 8 Березня в розмірі 100 відсотків посадового окладу; директору міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – у розмірі 85 відсотків посадового окладу та фахівцю із соціальної роботи цього ж центру – у розмірі 100 відсотків посадового окладу», – йдеться у відповіді.



Отже, премії отримали сам Петро Саганюк, його заступники Олег Свідерський та Ярослав Матвійчук, а також ще сім чоловіків, які очолюють різні відділи та управління. До прикладу, Віктор Фіщук, котрий керує управлінням житлово-комунального господарства і будівництва.



Звісно, премії посадовці собі люблять виписувати і дивного в цьому аж нічого немає і воно навіть логічно, що з нагоди Міжнародного жіночого дня премії виписують жінкам. Так, до прикладу зробив мер Ковеля Олег Кіндер – дав премії лише жінкам. Але, коли їх виписують чоловікам? Мабуть, у Володимир-Волинській міській раді таки досягли ідеальної гендерної рівності. І не просто досягли, а перевершили усі міські ради міст обласного підпорядкування. Бо ні в Луцьку, ні в Нововолинську ніхто премій, а тим більше чоловікам, не виписував.



Відповідь на інформаційний запит з Луцької міської ради:



«На Ваш запит від 07.03.2018 повідомляю, що умовами Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки не передбачено преміювання працівників апарату виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня».



Відповідь на інформаційний запит з Нововолинської міської ради:



«На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформуємо, що преміювання працівників виконавчого комітету Нововолинської міської ради, його відокремлених підрозділів та управлінь з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня не проводилось».



Відповідь на інформаційний запит з Ковельської міської ради:



«На Ваш інформаційний запит від 07.03.2018 інформуємо, що в 2018 році з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня премійовано всіх працівників виконавчого комітету Ковельської міської ради жіночої статі. Розмір нарахованої премії становить 1 000,00 грн. Премія виплачена за рахунок та в межах фонду оплати праці та його економії».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мер Володимира-Волинськоговиписав премії з нагоди 8 Березня не лише жіночій половині міської ради, але й чоловічій.Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит журналісту Волинь UA «Інформуємо, що відповідно до постанови КМУ №268 від 09.03.2006р. та Положення про преміювання міському голові, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами та всім працівникам загального, юридичного, архівного відділів; ЦНАП; відділів організаційно-аналітичної роботи; бухгалтерського обліку та господарського забезпечення; майнових та земельних ресурсів; проектної діяльності та міжнародного співробітництва; ведення Державного реєстру виборців; культури і туризму; з питань НС та кадрів; трудового архіву; з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції; державної реєстрації; управлінь економічного розвитку та інвестицій; містобудування та архітектури; служби у справах дітей, начальникам та їх заступникам управління освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, фінансового управління, управління житлово-комунального господарства і будівництва було виплачено грошову премію до Міжнародного жіночого дня 8 Березня в розмірі 100 відсотків посадового окладу; директору міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – у розмірі 85 відсотків посадового окладу та фахівцю із соціальної роботи цього ж центру – у розмірі 100 відсотків посадового окладу», – йдеться у відповіді.Отже, премії отримали сам Петро Саганюк, його заступникита, а також ще сім чоловіків, які очолюють різні відділи та управління. До прикладу, Віктор Фіщук, котрий керує управлінням житлово-комунального господарства і будівництва.Звісно, премії посадовці собі люблять виписувати і дивного в цьому аж нічого немає і воно навіть логічно, що з нагоди Міжнародного жіночого дня премії виписують жінкам. Так, до прикладу зробив мер Ковеля Олег Кіндер – дав премії лише жінкам. Але, коли їх виписують чоловікам? Мабуть, у Володимир-Волинській міській раді таки досягли ідеальної гендерної рівності. І не просто досягли, а перевершили усі міські ради міст обласного підпорядкування. Бо ні в Луцьку, ні в Нововолинську ніхто премій, а тим більше чоловікам, не виписував.«На Ваш запит від 07.03.2018 повідомляю, що умовами Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом виконавчих органів Луцької міської ради на 2016-2020 роки не передбачено преміювання працівників апарату виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня».«На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформуємо, що преміювання працівників виконавчого комітету Нововолинської міської ради, його відокремлених підрозділів та управлінь з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня не проводилось».«На Ваш інформаційний запит від 07.03.2018 інформуємо, що в 2018 році з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня премійовано всіх працівників виконавчого комітету Ковельської міської ради жіночої статі. Розмір нарахованої премії становить 1 000,00 грн. Премія виплачена за рахунок та в межах фонду оплати праці та його економії».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію