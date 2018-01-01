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Вимагаємо негайно розірвати дипломатичні стосунки з РФ, - заява Руху «Справедливість»*

Вимагаємо негайно розірвати дипломатичні стосунки з РФ, - заява Руху «Справедливість»*
Рух В. Наливайченка «Справедливість» вимагає від української влади негайно розірвати дипломатичні стосунки з РФ та суттєво посилити заходи безпекового контролю.

Ми вважаємо, що дія «Угоди про дружбу і добросусідство» під час триваючої 4-річної військової агресії РФ проти України - нонсенс. Це також створює велику реальну небезпеку для мирних громадян і країни вцілому. Не можна миритися із тим фактом, що країна-агресор ще й досі має усі можливості для безперешкодного ввозу в Україну нелегальної зброї, заборонених речовин, диверсантів, терористів, співробітників та агентів спецслужб, особливо небезпечних кримінальних елементів тощо.

Не треба очікувати непоправних масових втрат, аби звернути увагу на наявні реальні загрози!

Ми не маємо права закривати очі на ту очевидну обставину, що саме з боку Росії нам загрожує найбільша небезпека і що саме цей напрям безпекової політики держави є найбільш недосконалим та вразливим.

Багатотисячний актив Руху вимагає від української влади негайно зробити наступні кроки:
- визнати вкрай небезпечний характер нинішнього стану речей, солідаризуватися із іноземними державами, які активно протидіють загрозам з боку РФ, а також у односторонньому порядку денонсувати «Угоду про дружбу» та офіційно розірвати дипломатичні стосунки між Україною та РФ;
- якнайшвидше запровадити візовий режим для громадян Російської Федерації, а також вжити дієвих заходів щодо підвищення безпекового контролю для іноземців, які прибувають в Україну і можуть становити небезпеку;
- розпочати реалізацію повномасштабної Національної програми щодо моніторингу безпеки та захисту об’єктів критичної інфраструктури, комунікацій та громадських місць (на основі досвіду та технологій, які активно та ефективно використовуються США і Ізраїлем).

Ми впевнені, що після останніх резонансних подій у Великій Британії та, власне, в Україні, влада має надійно захистити не лише території урядових кварталів, адмінбудівель та високопосадовців, але й звичайних українських громадян, яким загрожує найбільша потенційна небезпека.

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Теги: реклама, Справедливість
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