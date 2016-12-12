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Через інцидент із патрульними пікетують прокуратуру Волині. ФОТО

Через інцидент із патрульними пікетують прокуратуру Волині. ФОТО
У Луцьку представники громадських організацій та атовці пікетують прокуратуру через нібито побиття «кіборга» патрульними.

Інцидент трапився ще у липні 2017 року на перехресті вулиць Ковельська – Глушець. До полісменів під’їхав Volkswagen Transporter, водій якого почав заважати роботі правоохоронців, зокрема сказав, що вони залишили автомобіль на перехресті та пред’являв інші звинувачення, – пише Волинь24.

Інспектор патрульної поліції вказав водієві та пасажирові, що вони не пристебнуті пасками безпеки та попросив показати посвідчення водія. Чоловік відреагував агресивно і заявив, що нічого не пред’являтиме.

Після численних прохань і попереджень водія тимчасово затримали. Оскільки чоловік агресивно поводився і проявляв злісну непокору, поліцейським довелось застосувати кайданки.

І водій, і пасажир, який знімав інцидент на відео, вживали нецензурну лексику на адресу полісменів. Врешті, за це вони отримали протоколи за дрібне хуліганство, а водій ще й отримав протокол за злісну непокору та об’єднану постанову. Водій, який виявився захисником Донецького аеропорту, каже, що його побили лейтенант Капустинський і сержант Васюта.

Пікетувальники кажуть, що прокуратура вже вчетверте закриває справу, мовляв, відсутній склад злочину. Відтак, вони прийшли «розібратися» з цим питанням.

Атовців та громадських активістів запросили у приміщення прокуратури на розмову.

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Теги: пікет, прокуратура
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Коментарі 2
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ерунда якась якщо він кіборг то що може не при стібатись
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Перед тим як писати коментарі, дізнайтесь деталі цієї справи. Є відео, на якому чітко видно хто порушував Закон. Не перша ситуація з цими "полісменами"... Давно триває ця тяганина. Не може вирішити прокуратура це питання, то нехай хлопці самі вирішують. Можливо після цього, наші "копи" почнуть виконувати свою роботу в рамках закону!
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