У Луцьку – штормове попередження
Сьогодні, 13:30
16-18 березня на Волині та у місті Луцьку очікується різка зміна погоди.
Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, вночі 17 березня місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, – йдеться в повідомленні Луцької міської ради.
17-18 березня обіцяють посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. Утвориться сніговий покрив висотою 8-15 см, на дорогах ожеледиця, снігові замети.
Температура повітря поступово знизиться вночі: 17-го березня до 4-9 градусів морозу, 18 березня до 9-14 градусів морозу, вдень до 4-9 градусів морозу. Надалі утримається холодна погода, опади припиняться.
Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг i вулиць.
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Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, вночі 17 березня місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, – йдеться в повідомленні Луцької міської ради.
17-18 березня обіцяють посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. Утвориться сніговий покрив висотою 8-15 см, на дорогах ожеледиця, снігові замети.
Температура повітря поступово знизиться вночі: 17-го березня до 4-9 градусів морозу, 18 березня до 9-14 градусів морозу, вдень до 4-9 градусів морозу. Надалі утримається холодна погода, опади припиняться.
Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг i вулиць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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