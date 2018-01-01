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У Луцьку – штормове попередження

У Луцьку – штормове попередження
16-18 березня на Волині та у місті Луцьку очікується різка зміна погоди.

Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, вночі 17 березня місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, – йдеться в повідомленні Луцької міської ради.

17-18 березня обіцяють посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с, хуртовини. Утвориться сніговий покрив висотою 8-15 см, на дорогах ожеледиця, снігові замети.

Температура повітря поступово знизиться вночі: 17-го березня до 4-9 градусів морозу, 18 березня до 9-14 градусів морозу, вдень до 4-9 градусів морозу. Надалі утримається холодна погода, опади припиняться.

Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг i вулиць.

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Теги: погода, прогноз, негода, варте уваги
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