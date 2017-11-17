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Що в декларації головного патрульного Волині

Що в декларації головного патрульного Волині
Керівник Патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко придбав у 2017 році автомобіль.

Про це йдеться у його електронній декларації за минулий рік.

Так, 31 грудня Вовченко придбав вантажний автомобіль Volkswagen T-4 1998 року випуску. Коштує авто 14 600 грн..

За рік поліцейський отримав 205 194 гривень зарплати. Його дружина Ірина Вовченко задекларувала дохід 14 869 грн. На приватному підприємстві «Бонанза сервіс» вона отримала 5 409 грн. заробітної плати. Крім того, їй надійшли страхові виплати у розмірі 9 460 гривень від ТОВ «Прима-Вест».

Ірині Вовченко належить гараж у Білій Церкві Київської області площею 12 кв. м. Натомість у власності Олександра Вовченка – земельна ділянка площею 1200 кв. м. у Боратині Луцького району.

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Теги: Олександр Вовченко, декларації-2018
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Коментарі 1
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авто за 14 тисяч гривень? на бляхах чи шо?
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