Що в декларації головного патрульного Волині

Керівник Патрульної поліції у Волинській областіпридбав у 2017 році автомобіль.Про це йдеться у його електронній декларації за минулий рік.Так, 31 грудня Вовченко придбав вантажний автомобіль Volkswagen T-4 1998 року випуску. Коштує авто 14 600 грн..За рік поліцейський отримав 205 194 гривень зарплати. Його дружиназадекларувала дохід 14 869 грн. На приватному підприємстві «Бонанза сервіс» вона отримала 5 409 грн. заробітної плати. Крім того, їй надійшли страхові виплати у розмірі 9 460 гривень від ТОВ «Прима-Вест».Ірині Вовченко належить гараж у Білій Церкві Київської області площею 12 кв. м. Натомість у власності Олександра Вовченка – земельна ділянка площею 1200 кв. м. у Боратині Луцького району.