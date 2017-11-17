Що в декларації головного патрульного Волині
Сьогодні, 15:43
Керівник Патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко придбав у 2017 році автомобіль.
Про це йдеться у його електронній декларації за минулий рік.
Так, 31 грудня Вовченко придбав вантажний автомобіль Volkswagen T-4 1998 року випуску. Коштує авто 14 600 грн..
За рік поліцейський отримав 205 194 гривень зарплати. Його дружина Ірина Вовченко задекларувала дохід 14 869 грн. На приватному підприємстві «Бонанза сервіс» вона отримала 5 409 грн. заробітної плати. Крім того, їй надійшли страхові виплати у розмірі 9 460 гривень від ТОВ «Прима-Вест».
Ірині Вовченко належить гараж у Білій Церкві Київської області площею 12 кв. м. Натомість у власності Олександра Вовченка – земельна ділянка площею 1200 кв. м. у Боратині Луцького району.
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Про це йдеться у його електронній декларації за минулий рік.
Так, 31 грудня Вовченко придбав вантажний автомобіль Volkswagen T-4 1998 року випуску. Коштує авто 14 600 грн..
За рік поліцейський отримав 205 194 гривень зарплати. Його дружина Ірина Вовченко задекларувала дохід 14 869 грн. На приватному підприємстві «Бонанза сервіс» вона отримала 5 409 грн. заробітної плати. Крім того, їй надійшли страхові виплати у розмірі 9 460 гривень від ТОВ «Прима-Вест».
Ірині Вовченко належить гараж у Білій Церкві Київської області площею 12 кв. м. Натомість у власності Олександра Вовченка – земельна ділянка площею 1200 кв. м. у Боратині Луцького району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
авто за 14 тисяч гривень? на бляхах чи шо?
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