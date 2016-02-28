У Нововолинську авто викопували з багнюки
Сьогодні, 13:41
У Нововолинську біля місцевого кафе автомобіль застряг у болоті.
Про це пише видання «Радар».
У Нововолинську біля кафе місцевого кафе «Мангал», що у Шахтарському мікрорайоні, авто застрягло у багнюці.
Місцеві кажуть, що болото там утворилася через машини відвідувачів закладу. Також вони скаржаться на те, що частину території дитячого садочка перетворили на проїжджу частину для автомобілів.
Автівка "засіла" у болоті так, що жителям Шахтарського мікрорайону довелося викопувати її за допомогою лопат.
На відео видно, що авто застрягло у багнюці, і людям довелось відкопувати його за допомогою лопат.
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Про це пише видання «Радар».
У Нововолинську біля кафе місцевого кафе «Мангал», що у Шахтарському мікрорайоні, авто застрягло у багнюці.
Місцеві кажуть, що болото там утворилася через машини відвідувачів закладу. Також вони скаржаться на те, що частину території дитячого садочка перетворили на проїжджу частину для автомобілів.
Автівка "засіла" у болоті так, що жителям Шахтарського мікрорайону довелося викопувати її за допомогою лопат.
На відео видно, що авто застрягло у багнюці, і людям довелось відкопувати його за допомогою лопат.
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