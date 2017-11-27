У центрі Києва знайшли тіло чоловіка з порізаним горлом
Сьогодні, 14:10
У центрі Києва сьогодні, 16 березня, біля закладу швидкого харчування знайшли тіло чоловіка з порізаним горлом.
Що це було - вбивство чи самогубство, поки не відомо. На місці працює поліція, - пише ТСН.
Свідки кажуть, що він помер від втрати крові внаслідок поранення в районі шиї. Утім, жодних гострих предметів біля тіла свідки не бачили. Раніше повідомлялося, що однією з версій було самогубство.
Поліція категорично відмовляється коментувати справу до завершення слідчих дій. Ресторан зараз закритий.
Як вдалось з'ясувати, загиблий був разом із дівчиною. Вона з Харкова, приїхала до нього в гості. Дівчина разом з випадковими перехожими намагалася врятувати чоловіка, втім марно.
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Що це було - вбивство чи самогубство, поки не відомо. На місці працює поліція, - пише ТСН.
Свідки кажуть, що він помер від втрати крові внаслідок поранення в районі шиї. Утім, жодних гострих предметів біля тіла свідки не бачили. Раніше повідомлялося, що однією з версій було самогубство.
Поліція категорично відмовляється коментувати справу до завершення слідчих дій. Ресторан зараз закритий.
Як вдалось з'ясувати, загиблий був разом із дівчиною. Вона з Харкова, приїхала до нього в гості. Дівчина разом з випадковими перехожими намагалася врятувати чоловіка, втім марно.
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