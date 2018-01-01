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Аварія в Луцьку: на перехресті не розминулися три авто. ФОТО

Аварія в Луцьку: на перехресті не розминулися три авто. ФОТО
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження в Луцьку зіткнулися три авто.

Аварія трапилася сьогодні, 16 березня, близько 13 години, – пишуть Волинські новини.

Так, біля світлофора зітнулися Citroen, таксі Renault та «Волга». Як розповів водій таксі, його авто стояло «на світлофорі», коли у нього в’їхала «Волга», тож його Renault протаранило Citroen.

Натомість водій Citroen розповіла, що «спокійно собі стояла на світлофорі і раптом відчула різкий удар». Своєю чергою, винним у ДТП визнав себе водій «Волги».

«Мені не було куди діватись», – додав він. Через аварію на цьому проміжку дороги утворився невеликий затор.

На місці працює патрульна поліція.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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