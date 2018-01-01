Аварія в Луцьку: на перехресті не розминулися три авто. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 16 березня, близько 13 години, – пишуть



Так, біля світлофора зітнулися Citroen, таксі Renault та «Волга». Як розповів водій таксі, його авто стояло «на світлофорі», коли у нього в’їхала «Волга», тож його Renault протаранило Citroen.



Натомість водій Citroen розповіла, що «спокійно собі стояла на світлофорі і раптом відчула різкий удар». Своєю чергою, винним у ДТП визнав себе водій «Волги».



«Мені не було куди діватись», – додав він. Через аварію на цьому проміжку дороги утворився невеликий затор.



На місці працює патрульна поліція.



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