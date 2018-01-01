Аварія в Луцьку: на перехресті не розминулися три авто. ФОТО
Сьогодні, 14:11
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження в Луцьку зіткнулися три авто.
Аварія трапилася сьогодні, 16 березня, близько 13 години, – пишуть Волинські новини.
Так, біля світлофора зітнулися Citroen, таксі Renault та «Волга». Як розповів водій таксі, його авто стояло «на світлофорі», коли у нього в’їхала «Волга», тож його Renault протаранило Citroen.
Натомість водій Citroen розповіла, що «спокійно собі стояла на світлофорі і раптом відчула різкий удар». Своєю чергою, винним у ДТП визнав себе водій «Волги».
«Мені не було куди діватись», – додав він. Через аварію на цьому проміжку дороги утворився невеликий затор.
На місці працює патрульна поліція.
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Аварія трапилася сьогодні, 16 березня, близько 13 години, – пишуть Волинські новини.
Так, біля світлофора зітнулися Citroen, таксі Renault та «Волга». Як розповів водій таксі, його авто стояло «на світлофорі», коли у нього в’їхала «Волга», тож його Renault протаранило Citroen.
Натомість водій Citroen розповіла, що «спокійно собі стояла на світлофорі і раптом відчула різкий удар». Своєю чергою, винним у ДТП визнав себе водій «Волги».
«Мені не було куди діватись», – додав він. Через аварію на цьому проміжку дороги утворився невеликий затор.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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