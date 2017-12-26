Польща змінює трудову міграцію: розповіли, що чекає українців





Про це заявив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квеціньскій на XI Форумі «Європа-Україна», передає «Радіо Польща», – пише



За його словами, польським фірмам буде простіше працевлаштувати іноземців з-за східного кордону країни. Також польський уряд хоче уважно вивчити, в яких регіонах і в яких галузях потрібні працівники, яких компетенцій та професій.



Крім того, нові положення покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі.



Відзначається, що в Польщі ліберальна міграційна політика, але проходження всіх формальностей займає тривалий час. Тому підприємці запропонували уряду винайняти додаткових чиновників для видачі дозволів на роботу.



Також польські роботодавці побоюються, що хороші працівники не будуть довго чекати необхідних документів, а трудових мігрантів з України дедалі активніше шукають підприємці з Чехії, Словаччини та Угорщини.



У польському уряді відзначили, що робота над новою міграційною політикою в країні триває кілька місяців. Очікується, що нові положення будуть готові вже до літніх канікул.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польський уряд розробляє нові положення в законодавстві, спрямовані на спрощення соціально-міграційної політики, зокрема працевлаштування іноземців.Про це заявив міністр інвестицій і розвитку Польщіна XI Форумі «Європа-Україна», передає «Радіо Польща», – пише Слово і Діло За його словами, польським фірмам буде простіше працевлаштувати іноземців з-за східного кордону країни. Також польський уряд хоче уважно вивчити, в яких регіонах і в яких галузях потрібні працівники, яких компетенцій та професій.Крім того, нові положення покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі.Відзначається, що в Польщі ліберальна міграційна політика, але проходження всіх формальностей займає тривалий час. Тому підприємці запропонували уряду винайняти додаткових чиновників для видачі дозволів на роботу.Також польські роботодавці побоюються, що хороші працівники не будуть довго чекати необхідних документів, а трудових мігрантів з України дедалі активніше шукають підприємці з Чехії, Словаччини та Угорщини.У польському уряді відзначили, що робота над новою міграційною політикою в країні триває кілька місяців. Очікується, що нові положення будуть готові вже до літніх канікул.

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