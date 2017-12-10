Розшукують волинянина, який пішов до лісу і не повернувся
Сьогодні, 16:16
Лучанка просить небайдужих відгукнутися і допомогти розшукати її батька, який пішов у ліс декілька днів тому і досі не повернувся.
Так, Ольга Сова - методист Волинського інституту післядипломної освіти, розповіла, що зник її батько, 78-річний Олександр Шкварчук, - пише Район.Луцьк.
У вівторок, 13 березня, він пішов в ліс неподалік від дачного масиву у селі Струмівка під Луцьком і не повернувся.
Чоловік був одягнений у сіру куртку і чорні штани, на голові була сіра кепка в дрібненьку клітинку, мав із собою пакет білого кольору. Сам він середнього росту, худорлявий, волосся сиве.
Донька підкреслила, що її батько – людина відносно здорова, особливо нічим не хворів.
Жінка просить усіх небайдужих відгукнутися, якщо хтось володіє будь-якою корисною інформацією, телефонуйте за номером 066-186-07-22.
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Так, Ольга Сова - методист Волинського інституту післядипломної освіти, розповіла, що зник її батько, 78-річний Олександр Шкварчук, - пише Район.Луцьк.
У вівторок, 13 березня, він пішов в ліс неподалік від дачного масиву у селі Струмівка під Луцьком і не повернувся.
Чоловік був одягнений у сіру куртку і чорні штани, на голові була сіра кепка в дрібненьку клітинку, мав із собою пакет білого кольору. Сам він середнього росту, худорлявий, волосся сиве.
Донька підкреслила, що її батько – людина відносно здорова, особливо нічим не хворів.
Жінка просить усіх небайдужих відгукнутися, якщо хтось володіє будь-якою корисною інформацією, телефонуйте за номером 066-186-07-22.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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