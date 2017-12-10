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Розшукують волинянина, який пішов до лісу і не повернувся

Розшукують волинянина, який пішов до лісу і не повернувся
Лучанка просить небайдужих відгукнутися і допомогти розшукати її батька, який пішов у ліс декілька днів тому і досі не повернувся.

Так, Ольга Сова - методист Волинського інституту післядипломної освіти, розповіла, що зник її батько, 78-річний Олександр Шкварчук, - пише Район.Луцьк.

У вівторок, 13 березня, він пішов в ліс неподалік від дачного масиву у селі Струмівка під Луцьком і не повернувся.

Чоловік був одягнений у сіру куртку і чорні штани, на голові була сіра кепка в дрібненьку клітинку, мав із собою пакет білого кольору. Сам він середнього росту, худорлявий, волосся сиве.

Донька підкреслила, що її батько – людина відносно здорова, особливо нічим не хворів.

Жінка просить усіх небайдужих відгукнутися, якщо хтось володіє будь-якою корисною інформацією, телефонуйте за номером 066-186-07-22.
Розшукують волинянина, який пішов до лісу і не повернувся

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Теги: розшук, чоловік
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