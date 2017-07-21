На Волині піротехніки знешкодили застарілі боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 14:34
У Ковельському та Луцькому районах виявили 20 застарілих боєприпасів минулих воєн.
Піротехніки знешкодили їх, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.
Зокрема на Ковельщині у лісовому масиві поблизу села Дубове вилучено та знешкоджено два артилерійські снаряди калібру 152 міліметри та мінометну міну калібру 82 міліметри, а в селі Черкаси – 100-кілограмову авіабомбу ФАБ-100, мінометну міну калібру 82 міліметри та гранату Ф-1.
У селі Краснодуб’я Ковельського району піротехніки вилучили, транспортували та ліквідували на спеціальному майданчику ще 10 боєприпасів: два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри та 8 артснарядів калібру 45 міліметрів.
Того ж дня група піротехніків працювала у Луцькому районі: у лісосмузі поблизу села Струмівка вилучили гранату РГД-33, а поблизу річки Стир біля села Рованці – мінометну міну калібру 82 міліметри та два артснаряди калібру 76 міліметрів.
Небезпечні знахідки були знешкоджені у встановленому порядку.
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Піротехніки знешкодили їх, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.
Зокрема на Ковельщині у лісовому масиві поблизу села Дубове вилучено та знешкоджено два артилерійські снаряди калібру 152 міліметри та мінометну міну калібру 82 міліметри, а в селі Черкаси – 100-кілограмову авіабомбу ФАБ-100, мінометну міну калібру 82 міліметри та гранату Ф-1.
У селі Краснодуб’я Ковельського району піротехніки вилучили, транспортували та ліквідували на спеціальному майданчику ще 10 боєприпасів: два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри та 8 артснарядів калібру 45 міліметрів.
Того ж дня група піротехніків працювала у Луцькому районі: у лісосмузі поблизу села Струмівка вилучили гранату РГД-33, а поблизу річки Стир біля села Рованці – мінометну міну калібру 82 міліметри та два артснаряди калібру 76 міліметрів.
Небезпечні знахідки були знешкоджені у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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