На Волині піротехніки знешкодили застарілі боєприпаси. ФОТО

У Ковельському та Луцькому районах виявили 20 застарілих боєприпасів минулих воєн.Піротехніки знешкодили їх, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.Зокрема на Ковельщині у лісовому масиві поблизу села Дубове вилучено та знешкоджено два артилерійські снаряди калібру 152 міліметри та мінометну міну калібру 82 міліметри, а в селі Черкаси – 100-кілограмову авіабомбу ФАБ-100, мінометну міну калібру 82 міліметри та гранату Ф-1.У селі Краснодуб’я Ковельського району піротехніки вилучили, транспортували та ліквідували на спеціальному майданчику ще 10 боєприпасів: два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри та 8 артснарядів калібру 45 міліметрів.Того ж дня група піротехніків працювала у Луцькому районі: у лісосмузі поблизу села Струмівка вилучили гранату РГД-33, а поблизу річки Стир біля села Рованці – мінометну міну калібру 82 міліметри та два артснаряди калібру 76 міліметрів.Небезпечні знахідки були знешкоджені у встановленому порядку.