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В жахливій «м’ясорубці» на підйомнику у Грузії постраждали двоє українців

В жахливій «м’ясорубці» на підйомнику у Грузії постраждали двоє українців
У Грузії внаслідок аварії на підйомнику в гірськолижному курорті Гудаурі постраждали двоє українців.

Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на Грузія Online.

Відзначено, що серед постраждалих - двоє громадян України, троє громадян Росії, один підданий Швеції і громадянин Грузії. При цьому серед постраждалих також одна вагітна жінка.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Грузії, стан здоров'я постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

"Стан здоров'я двох постраждалих у Гудаурі вищого ступеня тяжкості", - розповів журналіст Першого каналу з місця інциденту.

За наявною інформацією, у них травма голови і відкриті переломи. Раніше стало відомо, що в грузинському курорті Гудаурі через аварійну зупинку канатної дороги постраждали 10 осіб.

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Теги: НП
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