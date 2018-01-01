В жахливій «м’ясорубці» на підйомнику у Грузії постраждали двоє українців
Сьогодні, 15:00
У Грузії внаслідок аварії на підйомнику в гірськолижному курорті Гудаурі постраждали двоє українців.
Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на Грузія Online.
Відзначено, що серед постраждалих - двоє громадян України, троє громадян Росії, один підданий Швеції і громадянин Грузії. При цьому серед постраждалих також одна вагітна жінка.
Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Грузії, стан здоров'я постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.
"Стан здоров'я двох постраждалих у Гудаурі вищого ступеня тяжкості", - розповів журналіст Першого каналу з місця інциденту.
За наявною інформацією, у них травма голови і відкриті переломи. Раніше стало відомо, що в грузинському курорті Гудаурі через аварійну зупинку канатної дороги постраждали 10 осіб.
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Про це повідомляє Корреспондент з посиланням на Грузія Online.
Відзначено, що серед постраждалих - двоє громадян України, троє громадян Росії, один підданий Швеції і громадянин Грузії. При цьому серед постраждалих також одна вагітна жінка.
Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Грузії, стан здоров'я постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.
"Стан здоров'я двох постраждалих у Гудаурі вищого ступеня тяжкості", - розповів журналіст Першого каналу з місця інциденту.
За наявною інформацією, у них травма голови і відкриті переломи. Раніше стало відомо, що в грузинському курорті Гудаурі через аварійну зупинку канатної дороги постраждали 10 осіб.
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