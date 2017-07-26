Смертельна аварія на Волині: п’яний водій «без прав» отримав два роки умовно

Чоловік, який п’яним вчинив смертельну аварію, отримав два роки умовно. Зауважимо, що винуватець на час ДТП був позбавлений права керування автомобілем.Волинянина визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Нагадаємо, будучи відповідно до ухвали Володимир-Волинським міського суду від 7 червня 2017 року позбавленим права керування транспортними засобами на 3 роки за керування автомобілем у нетверезому стані, молодик, уміст алкоголю в крові якого цього разу становив 2,3 проміле, сів за кермо автомобіля марки Ford Mondeo.Рухаючись на високій швидкості, правопорушник врізався у автомобіль «Урал», у результаті чого вантажівка зіткнулася з автомобілем «Mercedes-Benz 123», який своєю чергою, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся із бусом «Volkswagen LT 35» з причепом.Внаслідок автопригоди 43-річний пасажир Ford Mondeo помер у лікарні, сам правопорушник також травмувався та був госпіталізований.Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав 24-річного волинянина винним у вчиненні інкримінованого йому злочині, та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно.