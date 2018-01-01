Скільки заробили за рік головні правоохоронці Волині
Сьогодні, 16:00
Волинські правоохоронці оприлюднили розміри доходів за 2017 рік.
За даними е-декларацій, найбільшу заробітну плату отримав прокурор Волинської області Максим Киричук - 556 215 грн. за рік, а найменшу - керівник Патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко - 205 194 грн.
Заробітна плата керівника управління СБУ Юрія Фелонюка становила 320 570 грн. Крім того, від «Ощадбанку» йому надійшло 1017 грн. процентів, а від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – разова грошова допомога у сумі 1200 грн.
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Понад 300 тисяч становили доходи начальника управління ГУНП у Волинській області Петра Шпиги.
Так, у цілому ця сума становить 366 033 грн. З них за роботу на посаді очільника волинської поліції Шпига отримав 364 041 грн., соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – 1200 грн. та 792 грн. благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині».
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький задекларував 301 093 грн. прибутків.
Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради.
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За даними е-декларацій, найбільшу заробітну плату отримав прокурор Волинської області Максим Киричук - 556 215 грн. за рік, а найменшу - керівник Патрульної поліції у Волинській області Олександр Вовченко - 205 194 грн.
Заробітна плата керівника управління СБУ Юрія Фелонюка становила 320 570 грн. Крім того, від «Ощадбанку» йому надійшло 1017 грн. процентів, а від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – разова грошова допомога у сумі 1200 грн.
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ ПРО СТАТКИ ПРАВООХОРОНЦІВ
Понад 300 тисяч становили доходи начальника управління ГУНП у Волинській області Петра Шпиги.
Так, у цілому ця сума становить 366 033 грн. З них за роботу на посаді очільника волинської поліції Шпига отримав 364 041 грн., соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – 1200 грн. та 792 грн. благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині».
Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький задекларував 301 093 грн. прибутків.
Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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