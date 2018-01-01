Скільки заробили за рік головні правоохоронці Волині





За даними е-декларацій, найбільшу заробітну плату Максим Киричук - 556 215 грн. за рік, а Олександр Вовченко - 205 194 грн.



Заробітна плата керівника управління СБУ Юрія Фелонюка



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Понад 300 тисяч Петра Шпиги.



Так, у цілому ця сума становить 366 033 грн. З них за роботу на посаді очільника волинської поліції Шпига отримав 364 041 грн., соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – 1200 грн. та 792 грн. благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині».



Начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький



Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці оприлюднили розміри доходів за 2017 рік.За даними е-декларацій, найбільшу заробітну плату отримав прокурор Волинської області- 556 215 грн. за рік, а найменшу - керівник Патрульної поліції у Волинській області- 205 194 грн.Заробітна плата керівника управління СБУ становила 320 570 грн. Крім того, від «Ощадбанку» йому надійшло 1017 грн. процентів, а від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – разова грошова допомога у сумі 1200 грн.Понад 300 тисяч становили доходи начальника управління ГУНП у Волинській областіТак, у цілому ця сума становить 366 033 грн. З них за роботу на посаді очільника волинської поліції Шпига отримав 364 041 грн., соціальної допомоги від департаменту соціальної політики Луцької міської ради – 1200 грн. та 792 грн. благодійної допомоги від БФ «Лікарняна каса правоохоронців Волині».Начальник Волинської митниці ДФС задекларував 301 093 грн. прибутків.Зокрема він отримав 281 288 грн. за роботу у Волинській митниці та 19 805 грн. за роботу у департаменті самоврядного контролю Вінницької міської ради.

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