Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»





До прем’єри кінотеатр «PremierCity» підготував для малюків сюрприз, - повідомляє прес-служба закладу.



Наприкінці березня маленьких глядачів чекає сюрприз – вихід мультика «Дикі предки».



Захопливі пригоди наших прародичів та багато позитиву залишать лише хороші емоції.



До виходу мультиплікаційного фільму кінотеатр «PremierCity» підготував сюрприз – розважальну програму.



Тож дітей чекають на «Диких канікулах» 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30, розпочнеться й сеанс нового мультика.



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