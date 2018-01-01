Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»
Сьогодні, 15:32
Незабаром у прокат вийде довгоочікуваний мультфільм «Дикі предки».
До прем’єри кінотеатр «PremierCity» підготував для малюків сюрприз, - повідомляє прес-служба закладу.
Наприкінці березня маленьких глядачів чекає сюрприз – вихід мультика «Дикі предки».
Захопливі пригоди наших прародичів та багато позитиву залишать лише хороші емоції.
До виходу мультиплікаційного фільму кінотеатр «PremierCity» підготував сюрприз – розважальну програму.
Тож дітей чекають на «Диких канікулах» 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30, розпочнеться й сеанс нового мультика.
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До прем’єри кінотеатр «PremierCity» підготував для малюків сюрприз, - повідомляє прес-служба закладу.
Наприкінці березня маленьких глядачів чекає сюрприз – вихід мультика «Дикі предки».
Захопливі пригоди наших прародичів та багато позитиву залишать лише хороші емоції.
До виходу мультиплікаційного фільму кінотеатр «PremierCity» підготував сюрприз – розважальну програму.
Тож дітей чекають на «Диких канікулах» 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30, розпочнеться й сеанс нового мультика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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