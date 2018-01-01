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Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»

Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»
Незабаром у прокат вийде довгоочікуваний мультфільм «Дикі предки».

До прем’єри кінотеатр «PremierCity» підготував для малюків сюрприз, - повідомляє прес-служба закладу.

Наприкінці березня маленьких глядачів чекає сюрприз – вихід мультика «Дикі предки».

Захопливі пригоди наших прародичів та багато позитиву залишать лише хороші емоції.

До виходу мультиплікаційного фільму кінотеатр «PremierCity» підготував сюрприз – розважальну програму.

Тож дітей чекають на «Диких канікулах» 26 березня о 14 годині. Опісля, о 14.30, розпочнеться й сеанс нового мультика.
Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»

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Теги: PremierCity, кіно, діти, Дикі предки
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