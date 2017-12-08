У Києві на будівництві знайшли тіло 12-річної дівчинки





Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві, - пише



“Скоріше за все, дитина загинула через падіння з висоти. Але це остаточно буде встановлюватися — на місці події працює слідчо-оперативна група”, — зазначили у поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Святошинському районі Києва на одному з будівельних майданчиків знайдено мертвою 12-річну дівчинку.Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві, - пише УНН “Скоріше за все, дитина загинула через падіння з висоти. Але це остаточно буде встановлюватися — на місці події працює слідчо-оперативна група”, — зазначили у поліції.

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