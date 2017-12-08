вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві на будівництві знайшли тіло 12-річної дівчинки

У Києві на будівництві знайшли тіло 12-річної дівчинки
У Святошинському районі Києва на одному з будівельних майданчиків знайдено мертвою 12-річну дівчинку.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Києві, - пише УНН.

“Скоріше за все, дитина загинула через падіння з висоти. Але це остаточно буде встановлюватися — на місці події працює слідчо-оперативна група”, — зазначили у поліції.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині жінка провалилась у чотирьохметрову яму. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Учасниця Олімпійських ігор тренується серед сміття, бо на «Авангарді» «пошкодить газон». ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
У Києві на будівництві знайшли тіло 12-річної дівчинки
Сьогодні, 15:45
Що в декларації головного патрульного Волині
Сьогодні, 15:43
Дітлахів кличуть на «Дикі канікули»
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
На Закарпатті в рейсовому автобусі померла 2-річна дитина На Закарпатті в рейсовому автобусі померла 2-річна дитина
14 лютий, 13:56
На Львівщині медична комісія довела провину лікарів у смерті дитини На Львівщині медична комісія довела провину лікарів у смерті дитини
08 грудень, 2017, 11:23
У Сумах через лікарську недбалість помер 7-річний хлопчик У Сумах через лікарську недбалість помер 7-річний хлопчик
03 листопад, 2017, 17:26
Через недогляд батьків померла 2-річна дитина Через недогляд батьків померла 2-річна дитина
02 листопад, 2017, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 1
У Львові прооперували волинського атовця
Сьогодні, 08:00
 1
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8