У «ПортCity» весняні знижки

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» вигідні пропозиції на весняні колекції.Тож оновити свій гардероб можна в найближчі вихідні, - повідомляє прес-служба закладу.Хоча за вікном ще не весняна погода, але це не завада, аби оновити гардероб та придбати новий одяг. До того ж у «ПортCity» до 20 березня діють спеціальні пропозиції на весняні колекції.Так, -70% пропонує Arber та Respect, хутро та шкіряні вироби у Actors продають зі знижкою 60%, у магазині HOUSE та Naf Naf знижки до -50%, взуття у новому бутіку MIDA та спортивний одяг у ЛігаСпорт продають зі знижкою 30%, у Joma акції до -20%, а в Mario Caruso – мінус 15%. Вигідні акції у LTB: 1+1=3, а PINK повертає 500 гривень з кожної покупки.Тож купуйте нові речі вигідно у торгово-розважальному центрі «ПортCity».