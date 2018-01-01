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У «ПортCity» весняні знижки

У «ПортCity» весняні знижки
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» вигідні пропозиції на весняні колекції.

Тож оновити свій гардероб можна в найближчі вихідні, - повідомляє прес-служба закладу.

Хоча за вікном ще не весняна погода, але це не завада, аби оновити гардероб та придбати новий одяг. До того ж у «ПортCity» до 20 березня діють спеціальні пропозиції на весняні колекції.

Так, -70% пропонує Arber та Respect, хутро та шкіряні вироби у Actors продають зі знижкою 60%, у магазині HOUSE та Naf Naf знижки до -50%, взуття у новому бутіку MIDA та спортивний одяг у ЛігаСпорт продають зі знижкою 30%, у Joma акції до -20%, а в Mario Caruso – мінус 15%. Вигідні акції у LTB: 1+1=3, а PINK повертає 500 гривень з кожної покупки.
Тож купуйте нові речі вигідно у торгово-розважальному центрі «ПортCity».

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Теги: PremierCity, знижки, розпродаж
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