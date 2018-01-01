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Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО

Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
«Криваві» білборди та невдоволені підприємці, дискримінаційна реклама та відкрита пропаганда сексу з великих площ. В активній фазі перебуває протистояння луцьких рекламістів з місцевою владою. Причина - нові, підвищені тарифи для підприємців.

Яким чином зростання ціни відобразиться на підприємцях? Чи може Луцьк відмовитись від зовнішньої реклами та які альтернативні майданчики для просування бізнесу є найбільш ефективними?

Відповіді на ці та інші питання дивіться просто зараз у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 16 березня, о 17:30, а також в неділю, 18 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь».

До студії запрошені Олександр Рачков, заступник Луцького міського голови та Павло Цапюк, співвласник ТзОВ "Брендборд".

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!


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Теги: Протилежний Погляд LIVE, дорога реклама
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