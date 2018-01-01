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У «PremierCity» розпочався перепродаж квитків на «Месники: Війна Нескінченності»

У «PremierCity» розпочався перепродаж квитків на «Месники: Війна Нескінченності»
Найочікуваніший фільм для фанатів MARVEL стартує 26 квітня. Побачити стрічку першим можна у кінотеатрі PremierCity.

Трохи більше місяця лишилось до прем’єри фільму «Месники: Війна Нескінченності».

Всесвіт MARVEL ще не бачив битви такого розмаху. Усі супергерої об’єднаються, щоб протистояти наймогутнішому ворогу. Люди тут безсилі, залишається тільки спостерігати.

Прем’єра в Україні – 26 квітня. У кінотеатрі PremierCity вже розпочався передпродаж квитків.

Будьте першими, хто побачить це неймовірне видовище на екранах! Квитки у касі та на сайті кінотеатру - https://goo.gl/yTHBEf


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Теги: «PremierCity», «Месники: Війна Нескінченності»
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