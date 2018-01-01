У «PremierCity» розпочався перепродаж квитків на «Месники: Війна Нескінченності»
Сьогодні, 17:43
Найочікуваніший фільм для фанатів MARVEL стартує 26 квітня. Побачити стрічку першим можна у кінотеатрі PremierCity.
Трохи більше місяця лишилось до прем’єри фільму «Месники: Війна Нескінченності».
Всесвіт MARVEL ще не бачив битви такого розмаху. Усі супергерої об’єднаються, щоб протистояти наймогутнішому ворогу. Люди тут безсилі, залишається тільки спостерігати.
Прем’єра в Україні – 26 квітня. У кінотеатрі PremierCity вже розпочався передпродаж квитків.
Будьте першими, хто побачить це неймовірне видовище на екранах! Квитки у касі та на сайті кінотеатру - https://goo.gl/yTHBEf
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Трохи більше місяця лишилось до прем’єри фільму «Месники: Війна Нескінченності».
Всесвіт MARVEL ще не бачив битви такого розмаху. Усі супергерої об’єднаються, щоб протистояти наймогутнішому ворогу. Люди тут безсилі, залишається тільки спостерігати.
Прем’єра в Україні – 26 квітня. У кінотеатрі PremierCity вже розпочався передпродаж квитків.
Будьте першими, хто побачить це неймовірне видовище на екранах! Квитки у касі та на сайті кінотеатру - https://goo.gl/yTHBEf
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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