У «PremierCity» розпочався перепродаж квитків на «Месники: Війна Нескінченності»





Трохи більше місяця лишилось до прем’єри фільму «Месники: Війна Нескінченності».



Всесвіт MARVEL ще не бачив битви такого розмаху. Усі супергерої об’єднаються, щоб протистояти наймогутнішому ворогу. Люди тут безсилі, залишається тільки спостерігати.



Прем’єра в Україні – 26 квітня. У кінотеатрі PremierCity вже розпочався передпродаж квитків.



Будьте першими, хто побачить це неймовірне видовище на екранах! Квитки у касі та на сайті кінотеатру -





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