У Луцьку пацієнт лікарні скоїв самогубство





Пацієнт вистрибнув із вікна коридору неврологічного відділення, яке розташоване на четвертому поверсі, - пише



Чоловік 1949 року народження проходив тут лікування ще з 13 лютого з діагнозом інсульт. На жаль, внаслідок падіння з висоти він помер. Про причини такого вчинку нічого невідомо.



Відзначимо, що того ж дня у Луцьку стався ще один випадок падіння з висоти. За попередніми даними, з власної необережності з квартири на четвертому поверсі впав молодий чоловік, якого з місця події доставили у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік 1949 року народження.Пацієнт вистрибнув із вікна коридору неврологічного відділення, яке розташоване на четвертому поверсі, - пише Вісник Чоловік 1949 року народження проходив тут лікування ще з 13 лютого з діагнозом інсульт. На жаль, внаслідок падіння з висоти він помер. Про причини такого вчинку нічого невідомо.Відзначимо, що того ж дня у Луцьку стався ще один випадок падіння з висоти. За попередніми даними, з власної необережності з квартири на четвертому поверсі впав молодий чоловік, якого з місця події доставили у лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію