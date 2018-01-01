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У Луцьку пацієнт лікарні скоїв самогубство

У Луцьку пацієнт лікарні скоїв самогубство
З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік 1949 року народження.

Пацієнт вистрибнув із вікна коридору неврологічного відділення, яке розташоване на четвертому поверсі, - пише Вісник.

Чоловік 1949 року народження проходив тут лікування ще з 13 лютого з діагнозом інсульт. На жаль, внаслідок падіння з висоти він помер. Про причини такого вчинку нічого невідомо.

Відзначимо, що того ж дня у Луцьку стався ще один випадок падіння з висоти. За попередніми даними, з власної необережності з квартири на четвертому поверсі впав молодий чоловік, якого з місця події доставили у лікарню.

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Теги: смерть, Луцьк
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